Atto di Fedez

La Sicilia torna in prima pagina. Fuori dal dibattito politico con Gianfranco Miccichè che non si vede più, dimenticata dall’economia e dalle scelte strategiche, l’isola che sta nel bel mezzo del Mediterraneo – ricca di bellezza e di storia – torna finalmente agli onori della cronaca per un evento unico: il matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni giorno 1 settembre.

La bella coppia ha scelto Noto anche per via della discendenza di lei – sangue etneo, è – e finalmente si torna a parlare della Sicilia dopo che l’uscita di scena di Rosario Crocetta aveva fatto sperare uno scatto per questa disgraziatissima terra visitata sempre e solo da luttuose prefiche: le addoloratine dell’antimafia, i raccoglitori di clientele elettorali e, infine, i famosi laboratori politici dove sembra che tutto cambi e, invece – al solito – solita mentula.

Perfino Angelino Alfano, sparì. Pietro Grasso non è più presidente e l’unico che resta è Sergio Mattarella, l’attuale Capo dello Stato, unico siculo rimasto nella sgargiante vetrina d’Italia di cui si spera, dopo gli arbitraggi per la formazione del nuovo governo, di farsi carico di un’agognata meta: fare da compare d’anello a Fedez e a Ferragni.