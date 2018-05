La nostalgia in cucina

Nunzia Canistro, vicesindaco di San Giovanni Rotondo, la città di Peppino Caradonna, capomanipolo nella Marcia su Roma, è nei guai. Una foto ai fornelli postata su Facebook allerta gli arcigni custodi della Resistenza. «Sdegno e indignazione» scrivono i barbagianni dei giornali rispettabili contro un rigurgito fascista stampato sul grembiule: Mussolini. L’Anpi, l’associazione dei partigiani, chiede le dimissioni dell’amministratrice che comunque – a dispetto del suo stesso sorriso – corre ai ripari: fa mea culpa e incolpa un’amica di aver reso pubblico lo scatto privato.

I partigiani, incredibilmente presenti nonostante l’anagrafe (tutti ultracentenari) – e presenti nonostante la geografia, pare ci sia una sede anche a San Giovanni Rotondo, in Puglia – non perdonano la bella Nunzia: «La nostalgia è incompatibile con un ruolo istituzionale», dicono. Speriamo adesso che gli eroici partigiani di San Giovanni Rotondo, la città di Padre Pio, restino tra i fanti e non disturbino i santi perché proprio quel meraviglioso frate, giusto in tema di nostalgia, se lo lasciò scappare un rigurgito: «Uè, per la Madonna, ci vorrebbe proprio il ritorno di Caradonna!».