Nunzia vobis

Nunzia de Girolamo – «la vostra Nunzia», come ha postato su FB – tornerà: «Più forte e decisa di prima». Il volto tivù più agguerrito di Forza Italia, la donna capace di essere Sud e Mondo allo stesso tempo, la ragazza di sentimento e di dura determinazione politica, non è stata eletta. Meridionale, è stata spedita apposta a Bologna per farle fare un viaggio a vuoto.

Ed è un femminicidio che comincia da lontano, quello di Nunzia – «la vostra Nunzia» – che ha avvio nella gara per formazione delle liste. A Nunzia – «la vostra Nunzia» – gettano tra i piedi ‘a purpetta, anzi, due purpette: i Cesaro, padre e figlio, alleati di Dudù, il celeberrimo canuzzo di Silvio Berlusconi.

Capita di non farcela nella lotteria elettorale ma l’esito su Nunzia – «la vostra Nunzia» – è il bandolo di una matassa inzaccherata nel familismo in cui il partito di Berlusconi, ma si dovrebbe dire la “stretta cerchia” intorno al Cavaliere, conferma l’andazzo di capricci, urti e ruttini. Non si può pazzia’ come pazzia Nunzia. Questa è la morale della trista favola. Nunzia – «la vostra Nunzia» – non è purpetta. E questo è il fatto.