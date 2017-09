Davide Di Santo

Sono nato a Roma nel 1979, scrivo di tecnologia, musica e spettacolo. Nelle pagine PopCult intervisto personaggi - pop e cult, ovviamente - che hanno storie da raccontare. Ho vissuto a Siena dove mi sono laureato in Scienze della Comunicazione e dove ho conosciuto mia moglie Micaela. Musicista in disarmo, suono e ascolto di tutto. Particolarità: sono un bastian contrario di natura. Per dirne una, il mio giorno della settimana preferito è il lunedì..