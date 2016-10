Pippo Baudo torna nel segno delle donne

Quarant’anni oggi. Apparsa in video il 3 ottobre del 1976 con Corrado Mantoni in una tv old stile, «Domenica in» ha raggiunto il traguardo dei quattro decenni e il percorso televisivo si preannuncia ancora lungo. Per una singolare coincidenza a far nascere il contenitore festivo di Rai1 e a celebrarne l’entrata negli «anta» sono stati due mostri sacri della tv di casa nostra: Corrado e Pippo Baudo. Baudo, ieri pomeriggio alle cinque della sera, con la benedizione di Andrea Fabiano, direttore di Rai1 che ne ha fortemente voluto il ritorno, ha spento, idealmente, le 40 candeline di «Domenica in» di cui ne doppia mirabilmente l’età.

Erano gli anni della crisi petrolifera. Le domeniche senza automobile avevano spinto la Rai a inventare un programma fiume che convincesse gli italiani a restare in casa rinunciando alla gita fuori porta del giorno festivo. Nasceva il primo contenitore della storia della tv, sei ore di diretta che hanno attraversato generazioni alternando conduttori, argomenti e formula, restando fedele alla legge del contenitore che ingloba tematiche e personaggi e riunisce i vari segmenti che ne compongono la tradizionale scaletta. Solo nel 2009 la durata si è accorciata, lasciando la fascia preserale ad quiz «L’Eredità».

Al timone di «Domenica in» si sono avvicendati, dopo Baudo che sostituì Corrado, Edwige Fenech, Paolo Bonolis, Fabrizio Frizzi, Antonella Clerici, Giancarlo Magalli, Tullio Solenghi, Amadeus e Lorella Cuccarini. Fino alla scorsa edizione presentata da Paola Perego e Salvo Sottile. Certo il contenitore festivo, spesso, ha concesso troppo alla cronaca, declinata nei colori rosa e nera, per catturare la curiosità dei telespettatori. Persino la «Domenica in» della Cuccarini era diventata «Domenica in...così è la vita» e lo scorso anno buona parte delle puntate erano basate sulla cronaca.

Quarant’anni che hanno seguito l’evoluzione dei gusti e dei consumi, delle mode e delle abitudini dei nostri connazionali. Un percorso durante il quale ci sono state anche cadute di stile e di ascolti e segmenti discutibili. Rimane indelebile negli annali del trash la rissa tra Adriano Pappalardo e Antonio Zequila, nella «Domenica in» condotta da Mara Venier che costò alla conduttrice una settimana di sospensione. Qualche anno prima (era il gennaio 2004) Paolo Bonolis aveva intervistato in piena fascia protetta il serial killer Donato Bilancia. Per restituire agli italiani una domenica «frizzante» è ritornato Baudo: la sua prima puntata, ieri, è stata un concentrato di puro intrattenimento e varietà.

Marida Caterini