Kilimangiaro La promessa di Camila Raznovich: «La mia domenica in tv è diversa»

«La mia domenica in tv sarà diversa dalle altre». Mancano ventiquattr’ore al debutto di Camila Raznovich alla conduzione della sua terza stagione di «Kilimangiaro». La prima puntata andrà in onda domani alle 15 su Raitre.

Camila Raznovich, come si sta preparando al suo nuovo debutto in tv?

«C’è tanta voglia di continuare sulla strada della trasformazione. Abbiamo fatto nuovi acquisti. Le novità più importanti riguardano gli autori, la grafica e i contenuti».

In cosa cambieranno i contenuti?

«Ci sarà un filo rosso narrativo che lega tutto. Stiamo lavorando sull’uniformità delle quattro ore di trasmissione con ospiti ad hoc».

Quali saranno gli argomenti delle prime puntate?

«Domani partiremo con i "tesori perduti" come Palmira. La settimana prossima sarà, invece, la volta di "hippie trail"».

Qual è il punto di forza di «Kilimangiaro»?

«L’innovazione. Stiamo cercando di abbassare l’età media del nostro pubblico. In tre anni siamo passati da 62 a 56 anni. Punteremo anche su Instagram: i telespettatori potranno interagire taggando il Kilimangiaro e noi useremo le loro foto per la sigla del programma. Poi presenteremo il nuovo desk del viaggiatore che aiuterà i telespettatori a trovare su internet le migliori offerte di viaggio».

Lei è arrivata al terzo anno di conduzione. Cosa le ha insegnato finora l’esperienza di Kilimangiaro?

«Tanto. Innanzitutto non avevo mai affrontato una monoconduzione. Per me è una grande palestra. Mi ha insegnato ad ascoltare e ad adeguarmi alle esigenze del momento. Quando parliamo di Yemen o Siria lo facciamo dal punto di vista socio-politico. Per questo c’è bisogno di studio e impegno. Fortunatamente posso contare anche su ospiti all’altezza».

A quali ospiti pensa in particolare?

«Ci saranno, tra gli altri, Giovanni Soldini in collegamento anche dal mare, Marco Balich, Mariasole Bianco, Valerio Massimo Manfredi e Folco Terzani che sarà ospite della seconda puntata».

Dal loro profilo si deduce che non sono ospiti obbligatoriamente legati all’attualità o sbaglio?

«Ci saranno esploratori e viaggiatori che rappresentano il top del nostro mondo. Certamente non sono personaggi che vedremo da altre parti o che sono in promozione col loro nuovo album ma coi quali sarà possibile fare ragionamenti e parlare di storia e viaggi».

Fino a quando andrà in onda «Kilimangiaro»?

«Fino a domenica 16 aprile quando ci sarà il gran finale con la conclusione del concorso il Borgo dei boghi».

Carlo Antina