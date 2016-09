Addio a Agnes Nixon regina delle soap opera

La morte, nelle soap opera, non è un evento dal quale non si torna indietro. Al contrario, le «resurrezioni» nella madre di tutte le soap, l'indistruttibile Beautiful, hanno segnato un trend e fatto anche discutere.

Ma quando a lasciare questo mondo è una delle attrici, autrici e produttrici televisive più note a livello planetario, ci si rende conto che neanche la più straniante e fantastica delle sceneggiature è in grado di riportarla in vita. Sono questi i sentimenti che hanno colpito i telespettatori dinanzi alla notizia della morte di Agnes Nixon. Universalmente conosciuta come la regina delle soap opera, ha legato il suo nome e la sua creatività a soap come La valle dei pini (All my children) e Quando si ama (titolo originale Loving) solo per citarne alcune. Ma la sua vena di scrittrice televisiva è stata molto più ampia al punto da essere gratificata da innumerevoli riconoscimenti, tra i quali l'Emmy Award proprio per La valle dei pini.

Quest'ultima soap, andata in onda dal 1970 al 2011 vanta uno dei record di longevità televisiva. Susan Lucci, l'attrice che ha interpretato per tanti anni il ruolo di Erica Kane, ha lasciato su Instagram il suo saluto alla Nixon dicendosi «devastata» dalla notizia della sua scomparsa. Classe 1922, la Nixon ha anticipato con le sue soap opera alcune tematiche legate al mondo delle donne tra le quali quella dell'aborto. Attraversando grazie alla sua lunga vita, tutto il Novecento, spesso si è ispirata anche a fatti realmente accaduti trasponendoli nella realtà fittizia di un set televisivo ma offrendo al pubblico, prevalentemente femminile, alcuni spunti di riflessione. È accaduto proprio con La valle dei pini.

Ma la Nixon ha percorso anche le strade del sentimento e dell'amore, delle passioni, della lotta per il potere economico e sociale, degli odi e dei rancori: tutti ingredienti fondamentali per una soap opera. Sono state queste tematiche alla base di un'altra soap che ha avuto un larghissimo successo internazionale. Parliamo di Loving, Quando si ama, trasmessa nel pomeriggio di Rai2 dal 1986. La storia di Trisha Alden esponente di una delle quattro famiglie protagoniste, appassionò gli italiani in maniera totale. Stava per accadere una sorta di rivolta nazionale quando la soap fu interrotta a causa di uno sciopero dei doppiatori italiani che durò mesi. Fu allora che Rai2 decise di mandare in onda un nuovo prodotto, tutto da sperimentare. Si chiamava The Bold and the beautiful e arrivò da noi con il titolo di Beautiful. Fu una vera rivoluzione: le ultime puntate di Loving furono procrastinate all'estate successiva ma non ebbero più lo stesso successo. Un successo che invece investì Beautiful e dura ancora adesso. Solo che la soap dopo qualche anno, passò a Canale 5.

Marida Caterini