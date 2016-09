Sugli stipendi la Maggioni ignora Cantone

Mamma Rai ha affrontato «a modo suo» il problema del tetto ai maxistipendi dei dirigenti e i rilievi fatti all’azienda dall’Autorità nazionale anticorruzione. La Rai (che ieri è stata sentita in Commissione di Vigilanza) ha varato un piano per attuare il tetto di legge a 240mila euro annui (che non sono poi pochi), ma prevedendo anche delle eccezioni. Il che ha sollevato un polverone di polemiche.

«Con il regolamento sugli stipendi - ha detto la presidente della Rai Monica Maggioni nel corso dell’audizione in Commissione - l’azienda stabilisce che c’è un modo per cui il limite può essere applicato garantendo il futuro dell’azienda. Dire che non si possa mai avere un manager con uno stipendio sopra i 240 mila euro è molto pericoloso».

La presidente ha spiegato, più in dettaglio, che è stata individuata una linea virtuosa che risponde alla natura ibrida della Rai con poche, pochissime, figure apicali con stipendi coerenti con le linee di mercato. Si tratta, come poi ha chiarito il diggì Campo Dall’Orto, di una decina di posizioni apicali per le quali prevedere la possibilità di un’indennità di funzione di 50mila euro, che prescinde il tetto retributivo di 240mila euro. In sostanza una indennità variabile che consente di dare la giusta attenzione all’utilizzo delle risorse.

Sul fronte delle nomine e a proposito dei rilievi fatti dall’Anac sul capo della Direzione Security & Safety Genseric Cantournet, che sarebbe stato selezionato da una società il cui padre risulterebbe socio di minoranza, il direttore generale della Rai, Antonio Campo Dall’Orto, sempre nel corso dell’audizione, ha fatto presente ai commissari che l’azienda sta prendendo «molto sul serio i rilievi dell’Anac» e che nelle prossime riunioni del Cda verranno poste in essere tutte le azioni atte a recepire le indicazioni che verranno dal Mef». Nel reclutare il responsabile per la Security della Rai abbiamo agito «in modo trasparente e abbiamo già intrapreso un percorso per tutelare l'Azienda».

Dalla Commissione pareri di perplessità e insoddisfazione. Luigi D’Ambrosio Lettieri (Cor) ha affermato che «le argomentazioni fornite sia dalla presidente che dal direttore generale Rai in merito ai rilievi dell’Anac soprattutto per quanto riguarda l’ipotesi di assunzioni esterne irregolari e la presenza di un grave conflitto di interessi nella società di selezione del personale, non mi lasciano solo insoddisfatto, ma anche fortemente preoccupato e perplesso».

Più duro il senatore del Pd Salvatore Margiotta: «Mi pare si stia liquidando il tutto con un’alzata di spalle - ha detto in Commissione - le cose che ho sentito mi imbarazzano, perché non capisco se il lavoro che state facendo è una proposta di emendamento che chiedete alla Camera di attuare, nonostante la Commissione abbia approvato la legge senza modifiche, o se il Cda è una "terza camera" che può approvare regolamenti che contrastano la norma».

La Rai, annunciando l’approvazione del testo sull’autoregolamentazione delle retribuzioni mette in chiaro: «Tutto questo nella assoluta consapevolezza che, qualora vi fosse una diversa indicazione da parte del legislatore, l'Azienda si atterrà ovviamente al rispetto di quanto deciso dalla legge».

Il punto è che il legislatore ha già dato una precisa indicazione e per molti (all’interno della Commissione di Vigilanza e non solo) qualunque discostamento da questa linea è inaccettabile, compresa l’indennità di 50mila euro.

A. A.