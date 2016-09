La famiglia Tenco e Viva Mogol: «Offesa la memoria di Luigi»

Luigi Tenco, una morte lunga cinquant’anni. Il suicidio del cantautore al Festival di Sanremo la notte del 27 gennaio 1967 continua a dividere e a far discutere. Questa volta nell’occhio del ciclone c’è «Viva Mogol», la tra- smissione condotta da Massimo Giletti sabato scorso su Rai1 e dedicata agli 80 anni del grande paroliere milanese. «Con profondo dispiacere abbiamo visto e ascoltato le "fantasiose" rivisitazioni su Luigi Tenco raccontate dagli ospiti Giulio Mogol e Gino Paoli e le opinioni prive di conoscenza musicale del conduttore Massimo Giletti», attacca la famiglia Tenco ritenendo il programma «di bassa qualità e totale disinformazione per ciò che riguarda la parte di Luigi Tenco». «Mogol - fa notare la famiglia - racconta di una notte, poco prima del Festival del 1967, trascorsa in un hotel perché all’epoca non c’era l’Autostrada del Sole...che, invece, era stata già inaugurata nel 1964! Mogol dichiara "volevo convincerlo a non partecipare a Sanremo" dimenticando i telegrammi, presenti nel nostro archivio di famiglia, che invece aveva scritto all’epoca a Luigi con le richieste per sapere se volesse partecipare a Sanremo già dalle edizioni precedenti. Mogol, inoltre, dichiara di non essere voluto andare a Sanremo proprio per dimostrare a Luigi che era contrario alla sua partecipazione...contraddicendosi poi con la frase "io questa storia l’ho vissuta, l’ho vissuta quella notte, perché gli ho parlato..."».

Un passaggio anche sui funerali. «Mogol - prosegue la famiglia Tenco - asserisce di essere andato ai funerali di Luigi ai quali parteciparono soltanto altre 8 o 9 persone...Questo è il dolore più grande che noi familiari abbiamo provato nel guardare il programma "Viva Mogol" che continua a mancare di rispetto al ragazzo di 28 anni che Luigi era, offendendo- ne persino la memoria. Pertanto non possiamo che ritenere questo programma di bassa qualità e di totale disinformazione, per ciò che riguarda la parte di Luigi Tenco!».

«Riguardo la sensazione del conduttore Massimo Giletti, cioè "che ci fosse già scritto in quelle parole...il desiderio di porre fine alla sua vita...", è sicuramente sbagliata - scandiscono i familiari parlando di "Ciao amore ciao" - poiché è ampiamente risaputo che la canzone originale, dal titolo "Li vidi tornare", esprimeva concetti antimilitaristi e non personali!». Di questo ha parlato Gino Paoli. «Questo era il sano intento di Gino Paoli - conferma la famiglia Tenco - quando cercava di far capire che la canzone che Luigi aveva scrit- to per Sanremo era un’altra. A lui rendiamo merito anche del fatto di aver chiaramente det- to che "l’unica cosa reale è che Luigi non era un ragazzo depresso o con manie suicide. Era allegro, divertente. Quindi la leggenda di Luigi, un ragazzo triste e cupo non è vero un accidente». Infine un appello. «Non pretendiamo che vengano rivolte scuse a Luigi per come fu ingiustamente descritto dalla stampa del 1967 - conclude la famiglia del cantautore - Ma non possiamo e non vogliamo tollerare che si continui a fare disinformazione a discapito di Luigi Tenco. Chiediamo, pertanto, che nella prossima puntata del programma "Viva Mogol" vengano riportate le opportune correzioni che sono certamente corrispondenti al vero».

Redazione online