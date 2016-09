Baudo: macché «Domenica Inps», farò uno show frizzante

Dal 2 ottobre Domenica in torna ad essere guidata dall’uomo simbolo della nostra tv: Pippo Baudo. Il conduttore, nel corso di un’affollata conferenza stampa, ha presentato la nuova edizione del contenitore festivo di Rai1 del quale sarà il padrone di casa con accanto Chiara Francini per la parte spettacolare e Manuela Zero per quella musicale.

Baudo riprende il posto a Domenica in dopo sei anni e in occasione del 40esimo compleanno del programma che esordì il 3 ottobre 1976 con Corrado Mantoni. Proprio a Corrado sarà dedicato uno spazio celebrativo nella prima puntata con i ricordi personali del padrone di casa.

Al centro del nuovo contenitore ci sarà la musica con l’orchestra Big Band e la presenza di Manuela Zero già vista nel talent show Forte Forte Forte lo scorso anno. A Chiara Francini saranno riservati vari momenti spettacolari. La Domenica in baudiana darà ampio spazio, oltre che alla tv, al cinema, al teatro (con la promozione dei principali cartelloni italiani) e alla cultura declinata in tutti i settori: dall’arte, alla letteratura con i libri in uscita presentati dagli autori. “Ci occuperemo anche di testi storici scomodi, saremo imparziali e proporremo un programma che rispetterà la missione di servizio pubblico della Rai” anticipa un Baudo entusiasta, persino emozionato del suo ritorno che non nasconde alcune paure e incertezze. Stati d’animo che si dissolvono appena i riflettori si accendono e inizia la diretta. Il re dei conduttori condanna vivacemente l’abitudine tutta italiana di “rottamare” le persone di una certa età. «Bisogna farlo quando non sono più in grado di produrre» stigmatizza sotto lo sguardo attento di Andrea Fabiano direttore di Rai1 a cui va riconosciuta l’idea di riportare Baudo a Domenica in. «Una proposta che ho subito accettato con la consapevolezza di avere ancora molto da offrire ai telespettatori», dice il conduttore che ribadisce la libertà di fare osservazioni critiche anche in Rai secondo lo stile aperto che lo ha sempre caratterizzato.

Sulle previsioni degli ascolti Fabiano non si sbilancia ma fa capire di avere un obiettivo da svelare solo all’indomani dell’esordio. E sulla mezz’ora in più assegnata a L’Arena di Massimo Giletti (la cui conclusione quest’anno è alle 17.00 e non alle 16,30 come in passato) Fabiano dice che la decisione era stata già presa in precedenza.

Gli ospiti settimanali saranno in sintonia con il nuovo corso baudiano. Nella prima puntata Eleonora Giorgi presenterà il suo libro e si confesserà a 360 gradi, poi sarà presentato il nuovo film di Cristina Comencini e infine lo spazio musicale è appannaggio di Fiorella Mannoia. Michela Zero, ogni settimana, interpreterà una sigla differente ad apertura del programma: si inizia con la sempreverde Domenica è sempre domenica.

Baudo anticipa infine uno spazio dedicato ai giovani talenti in ogni settore dello spettacolo e si dice soddisfatto di tornare nel 2017 al festival di Sanremo con la puntata di Domenica in successiva alla conclusione della kermesse.

Marida Caterini