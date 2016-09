Rocco Tanica e Cristina D’Avena la comicità che cambia Colorado

Italia 1 prova a rinnovare gli spazi dedicati alla comicità. La rete Mediaset continua nel tentativo di catturare il pubblico under 30 e scoprire giovani artisti da lanciare verso la notorietà. È accaduto con Zelig off laboratorio di comicità che ha sperimentato artisti divenuti punti fermi nel panorama del cabaret comico e con Colorado che, da questa sera, torna sulla rete diretta da Laura Casarotto, con una nuova edizione all’insegna di una rivoluzione di protagonisti e (speriamo) di contenuti. Confermata la conduzione di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, tra le new entry ci sono Rocco Tanica (del gruppo Elio e le Storie Tese) e Cristina D’Avena nei ruoli rispettivamente di «sovrintendente ai contenuti buffi» e di interprete delle principali hit del momento in rigoroso stile «cristinadavenese». La cantante di sigle di cartoni animati ha atteso una vita per sdoganarsi da quel «Walzer del moscerino» proposto a soli tre anni e mezzo sul palcoscenico dello Zecchino d’oro. E adesso porterà il suo stile in uno show caratterizzato, nelle ultime edizioni, da una forte grossolanità nei testi e nelle battute. Insomma la D’Avena e Colorado sono quanto di più differente possa convivere. Forse su questo si sono basati i tanti autori ai quali è affidato il compito di conferire nuova linfa vitale al programma che, nella scorsa stagione, in onda dal 14 ottobre al 16 dicembre 2015 con la conduzione di Luca e Paolo, ha fatto registrare una share media del 7,37% e 1.383.444 telespettatori con una perdita di circa un punto percentuale rispetto all’edizione precedente quando gli spettatori erano 1.867.000 e la share 8,54% Andando ancora più indietro nel tempo, si riscontano share maggiori.

Da qui la necessità di una metamorfosi dello show che suonasse come richiamo per un nuovo pubblico trasversale e quindi non solo giovane. In quest’ottica si è cercato di compattare il nuovo cast.

Il popolo della Rete è rappresentato dalle web star iPantellas, Roberto Lipari e Fabio Celenza, l’uomo che ha doppiato Mick Jagger, Donald Trump e il Dalai Lama. Ci sarà una parodia della serie Sky Il Trono di spade che diventa «Il Tronco Di Spade» con la supermodella greca Ria Antoniou che sfodera (o cerca di sfoderare) un’inedita vena comica. E Barbara Foria propone un’imitazione di «Scianel» la camorrista della seconda stagione di Gomorra-la serie.

Per gli under 40 ecco il parterre di vecchie glorie di Colorado: Andrea Pucci, Leonardo Manera, Nando Timoteo, Rita Pelusio, Alberto Farina, Alessandro Bianchi, Paolo Casiraghi, Herbert Cioffi, Mary Sarnataro, i Panpers, Pino e gli Anticorpi, Enzo Paci.

Gianluca «Scintilla» Fubelli propone un personaggio protagonista di un videogioco per bambini: Lupetto Esploratore Perfetto. Valeria Graci interpreta Laura Pausini, Claudio Lauretta utilizza la “voce” di Vittorio Sgarbi e Nando Timoteo si cimenta in una versione delle breaking news.

Marida Caterini