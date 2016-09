Loghi a peso d’oro L’ultimo scandalo Rai

Nel bel mezzo della bufera di polemiche scatenate in Rai per le cariche date a personaggi esterni all’azienda, all’angolo di Viale Mazzini fa capolino un altro scandalo: quello dei nuovi loghi delle reti commissionati per una cifra «altissima» a una azienda esterna. Il «la» alla vicenda è stato dato dalla rivista online L’Ultima Ribattuta - Notizie e retroscena che i media nascondono, diretta da Guido Paglia. In un articolo di Mario Basso del 13 settembre si denunciavano «I nuovi loghi Rai brutti, poco funzionali e costati tantissimo».

Sui primi due punti sono tutti d’accordo, sul terzo invece l’azienda sembra aver messo il timbro «top secret». Nella vicenda vuole vederci chiaro il Sindacato nazionale autonomo produzione tv che, dopo una serie di contatti informali che non hanno portato a nulla, ha preso carta e penna e ha inviato una lettera al diggì Rai Campo Dall’Orto e a Massimo Maritan, a capo della Direzione creativa. Visto che la notizia non è stata smentita, i sindacalisti chiedono: «Perché commissionare all’esterno, quello che si poteva realizzare internamente, grazie alla professionalità e alla capacità delle tante risorse di cui la Rai dispone?» E ancora, sulla Direzione creativa Rai «affidata al Dott. Massimo Maritan, e la vice Direzione al Dott. Roberto Bagatti, quante e quali, sono le risorse in carico alla struttura? Quali sono i requisiti richiesti per entrare eventualmente a farvi parte? È mai possibile che a nessun creativo interno sia venuta l’idea di disegnare i nuovi loghi? Perché invece di commissionarli all’esterno, non si è pensato ad esempio ad un concorso interno tra tutti i dipendenti o, meglio ancora, un concorso pubblico (visto che la Rai è servizio pubblico) aperto a tutti i cittadini? E per ultimo, visto che la Rai è diventata una “casa di vetro”, perché non rendere pubblico il costo di questa innovativa operazione?»

In merito alla vicenda hanno scritto a Campo Dall’Orto, Bagatti e Maritan anche quelli dell’Associazione Rai bene comune -IndigneRAI-La Voce libera della Rai e dei cittadini. «Pensavamo di trovare l’importante informazione sui costi nella sezione Rai trasparente del sito Rai - scrivono - certi che la tanto decantata trasparenza avesse iniziato a dare i suoi frutti». Ma del prezzo dell’operazione loghi non c’è traccia, come del nome e cognome di chi li ha concepiti. Anche perché l’opera, che si dice che abbia avuto costi «altissimi», a molti non è piaciuta. La «rivoluzione grafica» sembra avere diversi problemi. «Ci sorprende la scelta dei caratteri usati per le informazioni all’utente - scrivono quelli di Rai Bene comune - Le scritte sui cosiddetti “sottopancia” sono minuscole, così come le scritte dei prossimamente negli spot di rete. Colori che confondono e camuffano le informazioni. Caratteri così sottili e illeggibili anche per chi ha la vista perfetta come quella di un pilota di caccia. I nuovi loghi di rete, a causa della scarsa trasparenza, rischiano addirittura di imprimersi permanentemente sugli schermi danneggiando i televisori degli abbonati che hanno apparecchi al plasma e oled». Alla faccia del servizio pubblico.

Antonio Angeli