«A Viale Mazzini c’è la censura»

La Rai? Una «pappa noiosetta» per colpa della censura: Sabina Guzzanti approda a «Piazza Pulita» di Corrado Formigli, che da domani alle 21,10, torna su La7. «Dal 2001 in poi sono scomparsi un po’ tutti quelli che fanno satira dalla Rai, a partire da Paolo Rossi. L’energia è cambiata completamente ed è diventata, a mio parere, una pappa un po’ noiosetta. A me sembra sia un fatto di censura che c’è anche oggi in Rai. Non credo di essere l'unica ad averlo notato». Sabina non usa le mezze parole, per presentare il suo Tg Porco. E continua: «Domenica scorsa abbiamo fatto un casting. Non mi pare che ci sia poco talento in giro. Penso, quindi, che il problema sia la censura. Mi pare davvero evidente». A «Piazzapulita», invece evidentemente, freni non ce ne saranno e Sabina Guzzanti affiderà all’inviata di Tg Porco, Mara Ventura, il compito di prendere in giro i volti della politica italiana. Ci sarà innanzitutto Virginia Raggi con le vicende romane, Elena Boschi con il tema del referendum, Massimo D’Alema e altri, naturalmente legati all’attualità. Da un tg satirico fruibile solo sul web, fatto da volontari, Sabina inclusa, e reso possibile solo dalla raccolta di piccoli contributi volontari, ora Tg Porco è sbarcato in tv e andrà avanti per tutto l'inverno per la gioia del suo pubblico in rete che aveva chiesto a gran voce il tg di Sabina in tv. «Noi non abbiamo mai avuto la satira all’interno del programma come progetto organico. E allora perché ora ci sarà il Tg Porco di Sabina Guzzanti? - spiega il conduttore di Piazzapulita, Corrado Formigli - perché è il tipo di satira giusta per un programma come il nostro, perché Sabina fa ridere, incazzare, riflettere, perché è molto coraggiosa. Ha fatto molto discutere per esempio la vignetta di Charlie Hebdo sul terremoto di Amatrice (in cui si vedevano gli italiani come maccheroni schiacciati sotto le macerie) e tutti l’hanno criticata. Unica voce diversa quella di Sabina». Che ebbe il coraggio (o forse la follia) di difendere quella vignetta.

A. A.