Porro riparte da Matrix con Chiambretti mina vagante

Torna su Canale 5 Matrix con la novità della doppia conduzione di Nicola Porro (traslocato a Mediaset da Rai2) e di Piero Chiambretti. Il programma di approfondimento giornalistico, in onda tradizionalmente, in seconda serata, avrà per ora due appuntamenti settimanali (destinati a diventare tre con l’aggiunta del mercoledì). Il primo sarà gestito dall’ex padrone di casa di Virus- il contagio delle idee che occuperà la collocazione del martedì sera e successivamente del mercoledì, mentre Chiambretti è previsto il venerdì, ma dal prossimo ottobre. La nuova edizione di Matrix sarà all’esordio mercoledì 21 settembre, a partire dalle ore 23:30. Ogni puntata durerà tra i 90 e i 100 minuti e non rientrerà nell’ambito di quei programmi che si allungano nella notte, afferma la singolare coppia di padroni di casa. Dunque una vera e propria rivoluzione nel settore dell’informazione che sarà declinata nell’appuntamento con Chiambretti, in una veste definita differente e innovativa. Ma anche la puntata condotta da Porro verrà affrontata sotto un’ottica «laterale» ovvero non omologata ai canoni classici dell’informazione. I temi sono sempre legati all’attualità. Chiambretti, che si definisce un intrattenitore brillante e non un comico, sarà una sorta di mina vagante all’interno del format e estenderà le sue competenze anche ad argomenti più leggeri e di intrattenimento. Il conduttore, infatti anticipa di voler realizzare un giornalismo serio e competente ma diversificato nell’approccio. E svela che lui e Porro saranno separati con la possibilità di incrociarsi. In caso di grandi eventi legati alla cronaca, all’attualità e alla politica accaduti a ridosso del venerdì, sarà Porro ad occuparsene nella puntata del fine settimana. Porro sottolinea: «quest'anno avremo una rubrica ispirata al libro Big Data, che io definisco il sondaggio 4.0, in tempo reale, per la prima volta. E Greta Mauro si occuperà dei social network con i quali è previsto un vero e proprio filo diretto». L’ex padrone di casa di Virus- il contagio delle idee, nel ribadire che non si considera un epurato dalla Rai, è categorico a proposito degli ascolti: «bisogna che un’azienda televisiva dia il tempo ad un nuovo programma di consolidarsi e di correggere eventuali errori». Il riferimento è anche a Politics, il talk show di Rai3 condotto da Gianluca Semprini, in video da sole due settimane che deve ancora trovare la marcia giusta per ingranare. Inoltre anticipa che gli argomenti trattati nelle singole puntate saranno decisi alla vigilia della messa in onda del talk che sarà «una diretta registrata a poche ore dalla messa in onda». Uno dei problemi, per i due conduttori è la scelta degli ospiti. Chiambretti ironizza: «vorrei mettere ai raggi X il sindaco di Roma Virginia Raggi ma dubito che ci sarà. La verità è che, ogni volta i conduttori vorrebbero in studio personalità importanti, magari Fidel Castro, salvo poi doversi accontentare di Pupo. La difficoltà è avere l'ospite giusto nella discussione giusta. In caso contrario bisognerà essere bravi a trovare nuove formule». A proposito degli ospiti, Porro continua: «La mia linea distintiva è avere solo due ospiti in studio. Le rispettive posizioni sono più comprensibili. Anche a Matrix seguirò il medesimo schema. Non voglio risse e discussioni sopra le righe. Sei persone che si parlano addosso non riesco a gestirle. Il pubblico deve comprendere quanto dicono» Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, parla di Matrix come uno dei programmi più longevi dell’azienda che, giunto all’undicesima edizione, andrà in onda dallo stesso studio dove hanno visto la luce Quarto Grado e Domenica live, ma radicalmente rinnovato e con una scenografia avvolgente.

Marida Caterini