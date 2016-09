Resuscita il Gazebo di Zoro E la sua ossessione per Alfano

Alla Rai è cambiato tutto, ci siamo giocati la Berlinguer, Giannini e Porro, ma Diego «Zoro» Bianchi resiste alla conduzione del suo Gazebo. Alla faccia degli ascolti, non lusinghieri, ma sui quali mai nessuno ha avuto da ridire, riprende domani su Rai3 il programmino docilmente allineato alla sinistra che governa il Paese, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Le principali attività di Zoro (soprannome nato dalla distorsione romanesca di Zorro, quello con la maschera e il mantello) sono due, a spese del contribuente italiano: documentare con ironia all’acqua di rose il naufragio del Pd e per partito preso dire tutto il male possibile del ministro dell’Interno Angelino Alfano, da noi troppo spesso criticato. E però nelle puntate dalla nascita del programma, dal 2013 ad oggi, non si è visto molto di più. Le due cose non hanno alcuna giustificazione logica o politica, sono solo nella storica tradizione della vecchia sinistra muffita e gruppettara.

Zoro fa come i falsi santoni in eskimo del post-Sessantotto, incensa i segretari del Pci-Pds-Ds-Pd (anche se non si possono vedere e litigano sempre tra di loro) e per principio spara a zero contro il ministro dell’Interno che, ad ogni puntata, da quando è nata la trasmissione, riceve la sua bella razione di critiche. Un'ossessione. Giustificate o no non importa, ma pagate, ovviamente, sempre con i soldi dei contribuenti italiani. Un esempio? La passata edizione di Gazebo ci ha lasciati (che dolore) il 6 giugno scorso con, tra l’altro, una vignetta di Marco Dambrosio, in arte Makkox, sul ministro dell’Interno Angelino Alfano; in una puntata precedente, il 22 maggio, battutacce, risate e sghignazzi (incomprensibili) leggendo le cifre degli arresti e delle azioni di polizia pubblicate su Twitter dal ministro dell’Interno Angelino Alfano; nella puntata del 19 maggio, invece, una storia a fumetti sul ministro dell’Interno Angelino Alfano; stessa puntata, stesso giorno, razione doppia: c’è anche la lettura ironica del tweet di cordoglio del ministro Alfano per la scomparsa di Marco Pannella. Nella puntata del 15 Alfano rispunta ogni minuto: battute, lazzi, frizzi e anche l’immancabile presa in giro dei risultati ottenuti dalle forze dell’ordine. Proseguendo indietro nel tempo la lista è lunghissima: in ogni puntata un «tormentone» contro Alfano e, in genere, contro carabinieri e polizia. In fondo sparare sul ministro dell’Interno è facile. Quando lavora bene non succede niente e quando non succede niente non ti ringrazia nessuno.

La prima colpa di Angelino Alfano per i gruppettari di Gazebo, è di chiamarsi Angelino e Alfano. Sembra che l’intera redazione del programma, sì, sempre pagato con i soldi dei contribuenti italiani, si sia applicata per notti intere nel tentativo di trovare una distorsione del nome che si prestasse alla serie quotidiana di battutacce. Purtroppo non c’è stato niente da fare, quel nome meridionale e genuino poco si presta a storpiature oscure. L’impresa è stata abbandonata pensando con nostalgia ai tempi belli, quando ministro dell’Interno era Francesco Cossiga, insigne giurista, cattolico e antifascista, al quale però le due «s» del cognome potevano essere sostituite con i caratteri runici delle SS naziste.

La nuova serie di Gazebo prende il via su Rai3 domani sera, martedì 20 settembre, sfuggita alla falce del «nuovo corso» Dall’Orto-Maggioni che ha colpito e affondato ben altre trasmissioni. Di nuovo sembra esserci ben poco, visto che il contraddittorio a Bianchi continua a farlo Marco Damilano, suo alter-ego con cravatta. I due sono sempre d’accordo su tutto e gli altri partecipanti sono in linea. C’è anche il tassista «Missouri 4», con look in stile Bakunin. Gazebo quest’anno arriva con una striscia quotidiana dal martedì al venerdì alle 20,10 e il venerdì anche in seconda serata.

Nell’avvio di domani c'è un fatale presagio, infatti dopo i 25 minuti di Gazebo Social andrà in onda Un posto al sole (nella speranza che risollevi un po’ gli ascolti) e poi il tanto discusso e atteso Politics di Gianluca Semprini, rivelatosi poi un solenne flop. In bocca al lupo ai telespettatori di Rai3.

Antonio Angeli