Quando la star invade il reality show

È in atto una vera e propria Restaurazione televisiva. La gente comune, che aveva impiegato anni per diventare protagonista sul piccolo schermo frequentando case chiuse e facendosi riprendere da decine di telecamere, adesso vede in pericolo le posizioni faticosamente conquistate. Si sente minacciata da quelle celebrities al cui status aveva cercato di arrivare facendosi conoscere attraverso reality e talent show. Il pericolo arriva quest’anno in particolare, da orde di programmi che, nati per i cosiddetti «NIP» (Non Important Person) sono declinati anche in versione VIP. E il timore che possano risultare più graditi al pubblico è concreto. Un esempio: c’è molta attesa per l’esordio del Grande Fratello VIP (al via questa sera su Canale 5) che sta suscitando curiosità e un pruriginoso voyeurismo. La stampa rosa (e non solo) è già in allerta. E si chiede: riusciranno a convivere personaggi come Valeria Marini (nella foto) e Clemente Russo, Pamela Prati e Costantino Vitagliano? Saranno in grado i 14 partecipanti di vivere in situazione di promiscuità (una sola camera da letto)? E soprattutto: cederanno al richiamo degli ormoni come i comuni mortali che li hanno preceduti nella casa?

In lista d’attesa ci sono altre star pronte a mettersi alla prova in cambio di cachet, naturalmente. Passano dai salotti televisivi in cui si muovono con apparente disinvoltura alle cucine e ai fornelli. Via la mise elegante, si indossa il più plebeo grembiule.

In fila per i primi spadellamenti VIP ci sono il celebre cooking show MasterChef Italia che, per l’occasione diventa Celebrity MasterChef e l’analoga trasposizione per VIP di Bake off Italia-Dolci in forno che aggiunge al titolo la dicitura Celebrity edition. Il primo accenderà i fornelli su Sky Uno nella prossima primavera, il secondo dedicato alla pasticceria da forno, aspetta le star o presunte tali su Real time a dicembre.

Dunque un esercito di personaggi con «presunzione di notorietà» è pronto a marciare in tv. Si rinchiude in appartamenti prestandosi a dinamiche chissà quanto scritte a tavolino, si destreggia con improbabile padronanza culinaria con salse e intingoli, inforna dolci manipolando panna, crema, cioccolata, nella speranza che ne esca fuori una creazione pasticcera e non un «pasticcio». Il «contorno», più che da insalate varie, è rappresentato dai giudici che dovranno valutare le performance delle celebrities ai fornelli. Sapremo così se Maria Grazia Cucinotta sa cucinare in onore al suo cognome o se Filippo Magnini e Mara Maionchi dosano nella maniera giusta gli ingredienti nella cucina di MasterChef.

E non ci meraviglieremo se le performance dolciarie di Massimiliano Rosolino, Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi, saranno severamente valutate dai giudici di Bake off Italia-Dolci in forno. Vip in tutte le salse, insomma. E non solo nei reality o talent. Anche nei quiz. A Caduta libera, il gioco condotto da Gerry Scotti nella fascia preserale di Canale 5, la domenica, i concorrenti comuni sono sostituiti dalle star.

Marida Caterini