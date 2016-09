Televisione

Oggi alle 16.10 su Canale 5 si apre la nuova stagione di «Verissimo». Il brand di Mediaset festeggia i suoi 20 anni di messa in onda e i 10 condotti da Silvia Toffanin con un grande studio tutto nuovo che accoglierà un pubblico di ben 300 persone. Grandi ospiti per il primo appuntamento con il talk show di Canale 5.

In esclusiva, Federica Pellegrini parlerà per la prima volta in tv, dopo la delusione delle Olimpiadi di Rio 2016. E ancora, saranno in studio Emma Marrone, Ilary Blasi, tra pochi giorni alla guida su Canale 5 del «Grande Fratello Vip», il regista Gabriele Muccino e l’attore Giulio Berruti. Inoltre, continuerà il felice connubio tra Verissimo e la seguitissima soap di «Il Segreto». Per la prima puntata, Silvia Toffanin intervisterà Ines (Fariba Sheikhan) e Bosco (Francisco Ortiz). Il successo di «Verissimo» si estende anche al mondo web e social.

