Il primo vincitore di X Factor 10 è Manuel Agnelli

«È il vostro conformismo da anticonformisti che io non sopporto». «Sei antica, questa roba si vedeva al Festivalbar negli anni Ottanta». «Mi dispiace che tu non sia un militare, perché uno col tuo coraggio vorrei difendesse la nostra Patria». «Non sapete cantare, suonate in modo approssimativo, prima di diventare delle star dovete imparare a cantare e suonare». «Mi piace che il pubblico ti odi». «Non vi si può guardare». «Con la storia che siete dei boy scout e il vostro modo di vestirvi ero pronto a distruggervi, avevo il colpo in canna».

Non sono le parole di un generale Usa al primo incontro con le reclute marines, ma i giudizi rivolti alle aspiranti popstar da Manuel Agnelli durante la prima puntata di X Factor 10. Il leader degli Afterhours non fa sconti a nessuno e non le manda a dire. Prende di petto i concorrenti e gioca a fare il «duro». E, a quanto pare, ha successo visto il seguito che le sue «massime» stanno avendo in queste ore sui social.

E pensare che la notizia della sua partecipazione alla decima edizione del talent show musicale di Sky era stata accolta con molta freddezza da fan e addetti ai lavori. I primi lo accusavano di essersi venduto allo show business, i secondi temevano non fosse il personaggio più adatto a ricoprire quel brillante ruolo davanti alle telecamere. La realtà dei fatti è stata evidentemente diversa e il veterano dell’indie-rock ha dimostrato di sapersi reinventare senza perdere la credibilità che nasce da decenni di musica suonata dal vivo e sudata fino all’ultima nota. Di certo, per ora, ha vinto la palma di gradimento tra i giudici, staccando il veterano Fedez, la «ripescata» Arisa e il re dei tormentoni estivi Alvaro Soler.

Tra le note stonate e gli improperi di Agnelli, la prima puntata di X Factor ha visto i Soul System, cui è spettato il compito di rompere il ghiaccio con l’esecuzione di Empire State of Mind di Alicia Keys. Gaia Gozzi, diciottenne con il turbante accompagnata dalla mamma (col turbante pure lei), ha una voce che scatena la prima standing ovation. Valentina Ciardullo e la boy band Five Stories. Non sono mancati gli stonati, gli incapaci, gli strampalati come Maria Vittoria Corrado, accompagnata sul palco dai suoi pupazzetti di stoffa «che volevano conoscere i giudici» e il molleggiato Dumitru Dragoi.

Giovedì sera la prima puntata del talent è stata vista da 1.289.889 spettatori medi. «X Factor» ha di fatto replicato il debutto record dello scorso anno che fu il migliore esordio su Sky (visto allora da 1 milione 292 mila spettatori medi). Lo share su Sky Uno è stato del 4,27%, con 1.828.090 spettatori unici e una permanenza del 71%. Il gradimento emerge anche dai tantissimi commenti che hanno promosso la nuova giuria, quasi totalmente rinnovata con Fedez unico veterano, il ritorno di Arisa, e le new entry Alvaro Soler e, appunto, Manuel Agnelli. Una formazione che ha appassionato il pubblico a colpi di giudizi molto diretti, emozioni e divertenti battute. Agnelli, fenomeno indie-rock, al suo assoluto debutto televisivo, ha conquistato subito i fan di «X Factor» e i suoi giudizi sono diventati subito cult, invadendo i social network.

A onor del vero, il pubblico ha più volte inneggiato anche ad Alvaro Soler, intonando i suoi successi. Grande accoglienza anche per Arisa, Fedez e per Alessandro Cattelan (che aveva aperto la puntata spingendo sull’autoironia e prendendo in giro i «riti» di X Factor) e che ha introdotto sul palco l’ospite a sorpresa della prima puntata: Gianni Morandi.

Sui social network «X Factor» è stato il programma televisivo più discusso di tutta la giornata. Nell’intera giornata la conversazione sul talent show ha coinvolto 80.400 utenti italiani di Facebook e Twitter che hanno generato complessivamente oltre 170mila interazioni. Su Twitter l’hashtag #XF10 ha raggiunto la prima posizione dei trending topic italiani e ha scalato la classifica dei trending topic mondiali, raggiungendo la terza posizione. Nel corso della serata e della notte, in classifica sono entrati anche i nuovi giudici Alvaro Soler e Manuel Agnelli, Mara Dixit, «X Factor» e Alessandro Cattelan. A partire dalla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione, le interazioni sui contenuti relativi ad «X Factor» sono più di 200mila. Ed è solo l’inizio.

Carlo Antini