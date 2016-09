A Cinecittà nella «reggia» dei famosi con un confessionale tutto d’oro Grande Fratello Nella casa 14 Vip

Entrando nella casa più spiata d’Italia, i 14 personaggi famosi (o presunti tali) accettano di essere ripresi incessantemente da circa cento telecamere, dislocate ovunque. Dovranno adattarsi a dividere un solo bagno ed una sola camera da letto in un ambiente, la casa di Cinecittà, di circa 800 metri quadrati nella quale ieri, si è svolta la presentazione della versione Vip del Grande Fratello.

Alla conduzione, su Canale 5 in prima serata a partire da lunedì 19 settembre, c’è Ilary Blasi con il supporto di Alfonso Signorini. Il direttore del settimanale «Chi» avrà il ruolo dell’opinionista e commenterà i fatti della casa. La versione «celebrities» del GF arriva in Italia dopo circa 15 anni di riflessione da parte di Mediaset.

«È perché eravamo sempre soddisfatti dei risultati del GF comune» . Sottolinea Giancarlo Scheri direttore di Canale 5.

I quattordici reclusi dovranno convincere i telespettatori a restare sintonizzati su Canale 5 per otto puntate. Conosciamoli uno per uno. Costantino Vitagliano è ex tronista delle edizioni passate di Uomini e donne, Mariana Rodriguez, modella venezuelana, è stata già «viaggiatrice» nella terza edizione di Pechino Express, Andrea Damante è recente tronista di Uomini e donne, Valeria Marini definita show girl, stilista e attrice, ha già partecipato al reality dal titolo Circus andato in onda nel 2016 su Canale 5. Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli partecipano come fossero un solo concorrente.

A confrontarsi con le difficoltà della condizione di reclusi troviamo anche Gabriele Rossi attore che ha partecipato ad alcune fiction come Un passo dal cielo e L’onore e il rispetto, Elenoire Casalegno attrice e conduttrice (vista recentemente al timone di Mistero Adventure su Italia 1), Clemente Russo pugile e attore: nel 2008 ha partecipato al reality La talpa arrivando secondo, Pamela Prati conosciuta per gli spettacoli del Bagaglino, Stefano Bettarini, ex consorte di Simona Ventura al suo quarto reality dopo La talpa, Ballando con le stelle e Jump- stasera mi tuffo. Infine gli ultimi tre concorrenti sono: Alessia Macari la «ciociara» del game show Avanti un altro, Laura Freddi che lo scorso anno ha partecipato a Tale e quale show e Bosco Cobos: i telespettatori l’hanno conosciuto nello studio dell’ultima edizione de L’isola dei famosi dove supportava il suo amico Jonas Berami attore della soap opera Il segreto.

Certo, il livello di notorietà non è massimo. Se ne sono resi conto i responsabili del reality. Infatti il capo degli autori del programma Andrea Palazzo così giustifica la scelta: «alcuni partecipanti possono sembrare più vip di altri ma, sul piano dell’autenticità, sono altrettanto efficaci. Abbiamo cercato di realizzare un cast variegato, e siamo certi di aver assemblato caratteri differenti che gioveranno all’economia del programma. Sono tutti personaggi forti e imprevedibili, disposti a mettersi in discussione».

Naturalmente i partecipanti riceveranno un cachet stabilito ad personam e la metà del montepremi a disposizione, verrà devoluto in beneficenza, come accade spesso nei reality.

La conduttrice Ilary Blasi, oltre alla fatidica frase: «sono molto emozionata di condurre il GF Vip», sottolinea che il marito Francesco Totti vedrà il programma da casa. Ma non sarebbe esclusa una sua eventuale presenza.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, annuncia che, nonostante la presenza contemporanea il lunedì sera, di Pechino Express in onda su Rai2, il Grande Fratello Vip manterrà la propria collocazione. «Non ci sono motivi inerenti al mercato televisivo che possano spingere a cambiare giorno di messa in onda» afferma. Qualche anno fa, il verificarsi del medesimo scontro frontale, aveva indotto Canale 5 a spostare l’allora GF dedicato alla gente comune in un altro giorno.

Ampia e spaziosa la casa di Cinecittà con un confessionale tutto dorato, una grande ma unica cucina, tante poltrone e ambienti in cui rilassarsi, compresa l’immancabile piscina.

Per seguire il GF Vip in tv ci saranno anche finestre quotidiane su La5, Italia 1 e Canale 5.

Marida Caterini