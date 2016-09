Amendola a Lampedusa «Racconto gioie e dolori di migranti ed eroi»

La vicenda raccontata nella miniserie «Lampedusa- dall’orizzonte in poi», affronta il tema dei migranti, dei continui sbarchi di migliaia di disperati che arrivano sull’isola, dopo viaggi estenuanti e disumani. Le due puntate, interpretate da Claudio Amendola e Carolina Crescentini, vanno in onda su Rai 1 martedì 20 e mercoledì 21 settembre in prima serata. L’idea, nata dallo stesso Amendola dopo aver ascoltato il racconto di un comandante della Guardia Costiera, è stata trasformata in fiction dai fratelli Nicola e Marco de Angelis e adesso arriva sulla rete leader di viale Mazzini. La regia è di Marco Pontecorvo, la sceneggiatura di Andrea Purgatori e Laura Ippoliti.

«Si tratta di un prodotto in sintonia con il servizio pubblico che punta i riflettori sulla piccola isola di Lampedusa diventata la parte più esposta del mondo» ha sottolineato Eleonora Andreatta responsabile di Rai Fiction nel corso della presentazione della miniserie.

Claudio Amendola, nel ruolo del maresciallo Serra della Guardia di Finanza . Serra, afferma: girare questa miniserie mi ha arricchito umanamente rendendomi orgoglioso. Mi ha fatto capire quanta disinformazione ci sia su questo tema, una grande tragedia mondiale che diventa oggetto di propaganda per ottenere consensi»Amendola anticipa che la fiction sarà preceduta da una puntata di Porta a porta, lunedì 19 settembre con ospiti particolari. Come è prevedibile potrebbero sorgere polemiche. Ma l’attore afferma: «non vedo l’ora»

Poi continua: «noi che viviamo al Nord del mondo, dovremo considerarci fortunati e iniziare ad assumerci la responsabilità di quanto facciamo e abbiamo fatto. Mi riferisco al colonialismo, alle guerre che in molti Paesi vengono fatte con le nostre armi. E, non ultimo, anche all’amicizia con Paesi killer che finanziano persino l’Isis».

Viene sottolineato l’enorme lavoro umanitario che compie quotidianamente la Guardia Costiera, paragonata da Amendola alla Protezione civile e ai Vigili del Fuoco.

Anche il personaggio interpretato da Amendola è inserito nel quadro di sofferenza generale che trasuda dalla miniserie. Il maresciallo Serra è stato appena trasferito a Lampedusa non per punizione, come lui crede, ma per consentirgli di ricominciare una nuova vita dopo la morte del figlio e il divorzio dalla moglie.

Accanto a lui c’è Viola (Carolina Crescentini) una giovane donna forte che dirige il Centro di Prima Accoglienza dove convivono gruppi, etnie, religioni e culture diverse in condizioni di estrema precarietà. Dice la Crescentini: «Viola ha un ruolo determinante. L’impatto con il centro di accoglienza, dove tutti lavorano con grande passione, è stato forte. Quello che ho visto a Lampedusa, durante le riprese, mi ha fatto cambiare punto di vista. E a chi frequenta i salotti televisivi per parlare di migranti, consiglierei di andare a Lampedusa e vedere quanto è drammatica la situazione. Non si può parlare di argomenti delicati se non si è stati testimoni oculari. E non si possono costruire muri perché siamo tutti esseri umani».

Lo sceneggiatore Andrea Purgatori nel sottolineare che la vicenda è stata raccontata senza retorica ma con un approccio molto sobrio e umano, ha detto: «non sarebbe male che il Presidente del Consiglio mostrasse la miniserie nel prossimo vertice europeo».

Il regista Marco Pontecorvo ha evidenziato la grande difficoltà nel girare le riprese in mare aperto con acque agitatissime e con condizioni atmosferiche pessime, per ricreare la dura realtà alla quale vanno incontro i migranti nei loro drammatici viaggi della speranza. Pontecorvo ha svelato, inoltre, che è stata tale la veridicità delle riprese che si è rotto persino una mano. E Amendola di rimando: molti di noi attori abbiamo preso botte e contusioni nei barconi e nelle condizioni estreme in cui abbiamo lavorato».

Intanto sono in corso trattative per la possibile vendita della miniserie all’estero. Rai3 manderà in onda in prima serata, il prossimo 7 ottobre il film Fuocoammare. E il Prix Italia 2016 avrà come scenario l’isola di Lampedusa.

Marida Caterini