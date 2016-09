Carlo Conti presenta le stelle di «Tale e quale show»

«La forza di Tale e quale show è il cast che si rinnova ogni anno». Così Carlo Conti, protagonista sui fronti televisivo, teatrale e radiofonico, presenta la sesta edizione del programma al via su Rai1 in prima serata da domani. Anche la giuria è rinnovata. Alla confermata Loretta Goggi, si aggiungono Enrico Montesano e Claudio Amendola, in sostituzione di Claudio Lippi e Gigi Proietti che, nell’edizione 2015, aveva preso il posto di Christian De Sica emigrato a Mediaset. Undici le puntate previste alle quali se ne aggiunge una natalizia, dal titolo Natale e quale.

Gratificato dal successo delle edizioni precedenti, Conti annuncia il cast e conferma la presenza di Gabriele Cirilli. I partecipanti ai nastri di partenza sono: Davide Merlini, Fatima Trotta, Deborah Iurato, Manlio Dovì, Silvia Mezzanotte, Lorenza Mario, Tullio Solenghi, Leonardo Fiaschi, Vittoria Belvedere, Bianca Atzei, Sergio Assisi ed Enrico Papi. Davide Merlini, proveniente dalla sesta edizione di X Factor, ha interpretato il musical «Romeo e Giulietta - Ama e cambia il mondo». Fatima Trotta è conduttrice di «Made in Sud» ed è stata nel cast di alcune fiction Mediaset. Deborah Iurato è la vincitrice di «Amici 13» e si è classificata al secondo posto all’ultima edizione del Festival di Sanremo cantando in coppia con Giovanni Caccamo.

Manlio Dovì si è fatto conoscere per le sue parodie nei programmi del Bagaglino di Pierfrancesco Pingitore. Inoltre è stato nel cast della fiction «Boris Giuliano - Un poliziotto a Palermo», in onda la scorsa primavera.

Silvia Mezzanotte è l’ex cantante dei Matia Bazar e artista teatrale. Lorenza Mario, ballerina italiana viene dal tour teatrale «Diva - L’amore va in scena». Tullio Solenghi ha deciso di mettersi alla prova in una nuova veste. Leonardo Fiaschi è il giovane imitatore livornese, diventato noto per la partecipazione a «Italia’s Got Talent» e «Colorado». L’attrice Vittoria Belvedere, dopo aver danzato a «Ballando con le stelle», si cimenta, adesso, nel canto. Bianca Atzei è la cantante sarda dal timbro di voce graffiante. L’attore Sergio Assisi sarà contemporaneamente nel cast di «Tale e quale show» e nella serie di Canale 5 «Rimbocchiamoci le maniche» accanto a Sabrina Ferilli. Infine Enrico Papi riprova a tornare in tv dopo la recente esperienza a «Ballando con le stelle».

Enrico Montesano e Claudio Amendola sottolineano che cercheranno di essere sempre rispettosi del lavoro dei concorrenti. «Tale e quale show» è un programma rivolto a un pubblico trasversale, visto in 40 Paesi nel mondo. Naturalmente, alla riuscita delle imitazioni, contribuisce il lavoro di «trucco e parrucco» per rendere i concorrenti somiglianti agli artisti da imitare. Carlo Conti è impegnato con il tour Conti-Panariello-Pieraccioni che sarà a Roma l’8 ottobre al Palalottomatica. Il conduttore sta lavorando alla prossima edizione del Festival di Sanremo, a febbraio 2017, l’ultima da lui condotta. Ed è anche il direttore artistico di Radio Rai.

Marida Caterini