Una «Camera con Vista» per le Quattrini

Per la prima volta arriva sui palcoscenici italiani una novità assoluta: lo spettacolo «Camera Con Vista», tratto dal romanzo di E.M. Forster, indimenticabile al cinema per il raffinato e intenso film omonimo di James Ivory del 1986, magistralmente interpretato da Daniel Day-Lewis, Helena Bonham Carter, Maggie Smith e Judi Dench, vincitore di tre premi Oscar nel 1987: migliore sceneggiatura non originale, migliore scenografia e migliori costumi.

L’allestimento scenico italiano, da stasera al 16 ottobre al Teatro Ghione, coinvolge Paola e Selvaggia Quattrini, madre e figlia nella realtà, nonché Evelina Nazzari con Stefano Artissunch, che firma pure la regia, e con Stefano De Bernardin, Alessandro Pala e Stefano Tosoni. La traduzione e l’adattamento sono realizzati a quattro mani da Antonia Brancati ed Enrico Luttmann.

Lo scenario lussureggiante di una primavera fiorentina ospita l'incontro tra Lucy, giovane attenta alle convenzioni della buona borghesia inglese, e George, ragazzo agnostico e anticonformista, capace di vedere e percepire la realtà dietro le apparenze. E’ il materiale incandescente per un racconto che mostra l'infrangere delle norme del perbenismo tipico dell'Inghilterra vittoriana.

Lo spettacolo, articolato nel gioco di contrasti e bipolarità di luoghi e personaggi, sviluppa la sua forza emotiva, offrendo lo spunto per una riflessione sulle continue barriere costruite intorno a noi stessi e sulla volontà di abbatterle per riuscire a vivere pienamente ognuno la propria esistenza.

«La vita è bellissima, ma difficile mia cara Lucy. E’ un concerto di violino suonato in pubblico. Si impara a conoscere lo strumento solo suonando» è una celebre battuta di Mr Emerson, padre di George.

Fra un’Italia da viaggio letterario e un’Inghilterra old style si consumano vicende umane tormentate in cui però il sentimento è destinato a dominare fino a garantire un lieto fine, faticoso da raggiungere quanto rinfrancante e consolatorio sull’esito dell’amore autentico.

Tib. de Mat.