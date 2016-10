Sfruttamento della Costituzione Bertolino diverte sul referendum

Dopo il successo ottenuto con «Vota tu! (che a me viene da ridere)», il primo instant-show del teatro italiano andato in scena al Teatro Nuovo di Milano nel giugno scorso, Enrico Bertolino torna a sperimentare la formula originale eincisiva dell’instant theatre, in cui narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano sulle assi di un palcoscenico, provocandosi e danneggiandosi a vicenda.

Stasera e domani alle 21 al Teatro Brancaccio sarà la volta di «Perché Boh. Guida allo sfruttamento della Costituzione», proprio nel momento clou della campagna elettorale per il Referendum Costituzionale del novembre prossimo.

Nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione, Bertolino osserva sotto la sua lente i contenuti dei quesiti referendari, l’andamento della campagna elettorale, con frequenti parallelismi con la storia della Costituzione dal codice di Hammurabi, la più antica raccolta di leggi datata 1750 a.C., passando per lo Statuto Albertino che nel 1861 divenne la prima «Costituzione» del neonato Regno d’Italia. Il teatro diventa così luogo di informazione satirica strettamente legata all’attualità, e lo spettacolo un percorso preparatorio all’arrivo in cabina elettorale, un «tutorial» col sorriso sulle labbra, particolarmente indicato per chi, come lo stesso Bertolino, gronda certezze e dubbi equamente ripartiti. Da condividere. Ridendone. Novanta minuti per chiarirsi le proprie convinzioni, farsene delle nuove, confondere quelle vecchie. Ognuna delle due serate vedrà protagonista di un’intervista semiseria un esponente di primo piano del mondo della politica dichiaratamente a favore del sì o del no. Nel corso del botta e risposta dialettico Enrico Bertolino non sarà affatto imparziale: sosterrà le ragioni del sì, intervistando ospiti favorevoli alla Riforma, e le ragioni del No con quelli contrari. Sul palco, a scandire i diversi momenti dello spettacolo e ad accompagnare lo stand up comedian milanese nelle sue performance musicali, ci sarà il Maestro Teo Ciavarella con musiche originali e altre tratte dal grande repertorio della musica leggera italiana.

«A cosa serve, è utile?» è l’interrogativo di base che Bertolino pone a proposito della nostra Carta Costituzionale. Sembra banale partire da questo quesito, ma in realtà è fondamentale per introdurre l’argomento e districarsi nei pareri opposti sul futuro voto. Infatti il comico così riassume le motivazioni per andare ad ascoltarlo: «Perché si ride, si riesumano aneddoti, si canta, si improvvisa, ma si fa anche sul serio ed è giusto capire "davvero" cosa andremo a votare».

L’evento scenico è nato da un’idea di Enrico Bertolino e Luca Bottura che l’hanno scritto insieme a Enrico Nocera per la regia di Massimo Navone. Non è la prima volta che il teatro si trova ad affrontare con autenticità e sana passione disinteressata i temi spinosi e contrastati del dibattito civile: i comici si stanno spesso occupando dei problemi della società con maggiore onestà e correttezza d’informazione dei politici di turno. Si torna al palcoscenico con valore di tribuna aperta ai cittadini, come era alle origini, nell’antica Grecia.

Tiberia de Matteis