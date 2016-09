La stand up comedy di Raimondo

In occasione dell’ultima edizione del Premio Satira Politica Forte dei Marmi si è aggiudicato il Premio Satira Politica della Tv per il suo show «CCN - Comedy Central News». Saverio Raimondo, stand up comedian e volto di punta del canale Comedy Central, è uno dei comici più originali emersi negli ultimi anni. Il suo umorismo è paradossale e irriverente ed è sempre molto richiesto sia in tv che nei live show. E così, in attesa dei suoi prossimi impegni televisivi, domani alle 21 debutterà al Quirinetta di Roma con il suo «Saverio Raimondo Special», data unica del suo show di Stand Up Comedy.

«Fresco di premio, un premio più alto di me come qualunque cosa esista in natura del resto – ci ha detto Raimondo - torno in scena dal vivo sul palco del Quirinetta. Affronterò tanti temi. Non amo svelare in anteprima i contenuti di un mio show ma sicuramente parlerò delle tante ansie che caratterizzano i nostri giorni tra cui quella del terrorismo. Ma farò anche molta ironia sulla mia vita privata e personale, sulle mie personali ansie. Non mancheranno alcune mie riflessioni ironiche sulla satira stessa su cui si dibatte tanto e mi divertirò a parlare di satira e di censura». Riguardo al crescente successo del suo genere, la stand up comedian, poi Raimondo commenta: «Comincia ad essere apprezzata anche in Italia. Certo è un genere ancora elitario, alle volte è un termine che viene anche usato a sproposito, ma i suoi primi successi sono il segno che è un linguaggio comico nuovo per il nostro Paese che sicuramente sta incontrando i gusti di una fetta di pubblico smaliziato, intellettualmente giovane, che ha voglia di divertirsi con una certa libertà sia di linguaggio che di tematiche». Estrema libertà ma non senza limiti spiega Saverio: «Io non parlo delle cose che non so, che non conosco, rispetto alle quali non posso avere una particolare opinione. Non sento l’esigenza di esprimere la mia opinione su qualsiasi cosa come la maggior parte delle persone fa sui social. Mi piace fare satira sulle cose che mi riguardano che mi coinvolgono personalmente».

