Sagra Musicale Umbra, gran finale

Gran finale per la Sagra Musicale Umbra, edizione numero 71, iniziata lo scorso 8 settembre e dedicata quest’anno alle atmosfere francescane col titolo "Altissima luce". Il festival vive della sacralità della terra umbra percorrendo località bellissime intrise dello spirito francescano: Assisi, San Gemini, Torgiano, Panicale, partendo naturalmente da Perugia. Le Laudi del Santo sono state fonte di ispirazione persino per i jazzisti Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura, nelle loro rielaborazioni nel concerto del 13 settembre: questo spirito francescano non si è smorzato nemmeno davanti alla tragedia del terremoto dell’Italia centrale dove sono morti entrambi i genitori del direttore artistico della Sagra, Alberto Batisti. L’inizio dell'evento è stato affidato alle mani preziose di Martha Argerich, pianista mondiale, che ha suonato il “Concerto in sol” di Ravel insieme con l’Orchestra Giovanile di Bahía in Brasile.

Ma ben 24 sono stati i concerti del festival, tra cui quello dei vincitori del Concorso di Composizione Sacra “Francesco Siciliani” il 13 sorso, il cui tema - il “Kyrie” - è stato scelto da Monsignor Gianfranco Ravasi, sostenitore da sempre della Sagra Musicale Umbra. Oggi dunque il concerto di chiusura, nel Teatro Morlacchi di Perugia: a guidare il finale l’Orchestra Haydn lo slovacco Juraj Valčhua (nella foto) direttore dell’Orchestra Nazionale della Rai a Torino. Eseguita non solo l’imponente “Sinfonia n.9 op.95 Dal Nuovo Mondo” di Dvorák, ma l’altrettanto grandiosa e poco nota “Missa Glagolitica” di Janácek, messa laica su testo in antico slavo e musica tradizionale, che esprime però tutta la spiritualità di queto popolo. Si è concluso così, nel rafforzamento della fede cristiana e nella serenità degli animi, questa ennesima Sagra Musicale Umbra.

Paola Pariset