Il grande show dei Pink Floyd Legend

Dopo il Summer Tour 2016, che li ha visti suonare in diversi Festival d'Italia, stasera i Pink Floyd Legend proporranno in prima assoluta al Teatro Romano di Ostia Antica «Live at Pompeii». Uno scenario unico e suggestivo, che sarà reso ancora più incantevole dalla magica musica dei Pink Floyd Legend.

Lo spettacolo dei PFL si sviluppa attraverso l'esecuzione dell'intero repertorio di brani del «Live At Pompeii», calato in una cornice scenografica che riproduce la suggestione delle atmosfere, dei suoni e delle luci dell’originale.

Per questo i PFL scelgono di suonare questo live tutto d'un fiato concentrandolo in un'unica metà del loro spettacolo, nella originaria formazione a quattro, e dando spazio all'improvvisazione per ricreare il sound psichedelico e inconfondibile dei Pink Floyd del primo periodo. Prima di essere suonato, il Live At Pompeii va infatti «sentito e vissuto» tanto è particolare nella scelta dei brani, nella modalità di esecuzione e nell'arrangiamento. Qui si vedono i veri Pink Floyd, grandi improvvisatori e creatori di incredibili atmosfere e sonorità senza l'utilizzo di effetti speciali ma con il solo ausilio della strumentazione di base. Non a caso la cornice essenziale per la realizzazione dello show è l'utilizzo della stessa strumentazione dell'originale: il grande gong al centro della scena è quello utilizzato da Waters con tanto di fiamme; la batteria ha le stesse decorazioni sulla doppia cassa come quella di Mason; la chitarra è la Black Strat di Gilmour dal primo aspetto con il palettone anni 70' e il battipenna bianco; il basso è il Sunburst con il battipenna tartarugato; infine l'organo è il Farfisa Compat Duo con il quale Wright riusciva a creare le sue indimenticabili melodie e le celestial voices di A Saucerful of Secrets. L'intero spettacolo è accompagnato da stralci di immagini tratte dal film, proiettate sul megaschermo circolare. situato, nel rispetto della migliore tradizione floydiana, sullo sfondo del palco. I PFL, oltre ad aver riproposto questo show nei principali palchi romani, nell'estate del 2012 hanno dato vita ad un memorabile Live At Pompeii nella suggestiva cornice dell'anfiteatro romano di Bleso a Tivoli.

Fabrizio Finamore