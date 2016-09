Da Uto Ughi a Mischa Maisky musica doc alla Filarmonica

Presentato alla Sala Casella, dinanzi ad un folto pubblico di giornalisti ed appassionati, il ricco e poliedrico cartellone dell'Accademia Filarmonica Romana, terza istituzione musicale capitolina. Lo spettro delle scelta come sempre spazia dal barocco alla contemporanea e si estende anche alla danza, ma quest' anno alla qualità si sposa una maggiore quantità di appuntamenti disseminati tra la Sala Casella, il Teatro Olimpico, l'Argentina, Villa Torlonia ed il Teatro Palladium.

Ne illustra le linee il presidente Paolo Baratta. «La Filarmonica è una fiammella che vibra costantemente - dice Baratta - Non è un'accademia ingessata, ma una istituzione sui generis, con tanto desiderio di sperimentare. Sinora siamo stati guidati dalle riscoperte, ma oggi sembra non ci sia più molto da riscoprire e la tecnologia offre possibilità sinora impensate. Una volta andare a concerto era un modo di passare il tempo libero, oggi il mondo ci impone opportunità nuove. Il nostro ruolo è portare le persone fisicamente alla musica e offrire ai giovani talenti un ponte per il futuro. Il nostro poliedrico programma risponde a queste esigenze».

Difatti particolarmente ricco appare quest'anno il cartellone allestito dal direttore artistico, il compositore Matteo D’Amico. Alla Sala Casella saranno ospitati i primi cinque dei 10 concerti dell'integrale delle Sonate beethoveniane per pianoforte affidate a giovani artisti scelti da Andrea Lucchesini. All’Argentina saranno ospitati grandi solisti come Mischa Maisky (2 marzo), il mezzosoprano Angelica Kirchschlager in un programma schumanniano (9 Febbraio) e Uto Ughi (26 gennaio). Molta attenzione come sempre è prestata alla musica contemporanea con una rassegna di Assoli (ben diciassette) e soprattutto con un’opera musicale di Daniele Carnini, Un’infinita primavera attendo (9 dicembre), ispirata al centenario della nascita di Aldo Moro e Hanjio di Marcello Panni (18 novembre), la Carmen di Bizet (3-13 novembre) e l'Histoire du soldat strawinskiana con Iaia Forte ( 19 dicembre) rilette dall’ Orchestra di Piazza Vittorio.

Al coinvolgimento dei giovani mirano i tre concerti rossiniani (Rossini serio, buffo e Petite Messe solemnelle) ospitate il 28 e 29 gennaio alla Sala Casella. Stimolanti anche gli appuntamenti curati da Adriano Mazzoletti sulla storia del pianoforte nel jazz e il progetto Cinema-Libro a Villa Torlonia.

Cinque poi le serate di grande danza con la inaugurazione affidata all'estro del geniale Emiliano Pellisari con Aria che illustra con fantasia il mondo del barocco musicale (6-16 ottobre), con la nuova produzione dell'Aterballetto3-4 maggio), il ritorno della danza spagnola Berna (12-13 aprile), il tango fantastico di Miguel Angel Zotto (14-26 marzo), Caruso di Mvula Sungani ispirato a Dalla (26-27 aprile) e Romeo e Giulietta di Franzutti (20-21 aprile).

Giunge alla quarta edizione il Festival Un organo per Roma ideata da Giorgio Carnini che si terrà nella sala accademica del Conservatorio di S.Cecilia. Un progetto atto a sensibilizzare sulla mancanza di un organo da concerto nella grande sala S.Cecilia progettato ma mai realizzato.

Lorenzo Tozzi