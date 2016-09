Il Barbiere di Siviglia ora parla cinese

Dopo il Brasile di Bahia, impreziosito dalla Argherich, e dopo la Corea ecco di scena la Cina per la rassegna. Il giro del mondo in tre orchestre ospitato al Parco della musica nella Sala Santa Cecilia. Stasera (ore 21) salirà infatti alla ribalta l’Orchestra Sinfonica di Shenzen (provincia di Guangdong nella Cina continentale meridionale) capitanata dal trentaseienne Lin Daye, formatosi a Shangai e Berlino (Primo Premio nel 2012 al sesto Concorso Internazionale per direttori Sir Georg Solti di Francoforte) in un programma all’insegna del colorismo. Si comincia difatti con la briosa Sinfonia del Barbiere di Siviglia rossiniano, si prosegue con l’iper-romantico Concerto per pianoforte e orchestra n.2 di Sergey Rachmaninov affidato alle dita del solista Zhang Zuo e si chiude con la spettacolare Shéhérazade di Nikolai Rimski Korsakov improntato alla fantasia affabulatrice delle Mille e una notte.

La nascita dell’orchestra di Shenzen, oggi una delle più apprezzate tra le asiatiche, risale al lontano 1982 quando, con una sorta di rivoluzione culturale ( una volta in Cina erano vietate le musiche occidentali) Deng Xiaoping, presidente della Repubblica Popolare cinese dopo il mitico Mao, promosse la costituzione di istituzioni culturali all’insegna di una politica di modernizzazione. Da allora l’orchestra ha collaborato con solisti e direttori di vaglia, allargando mano a mano il suo repertorio (occidentale) ma anche promuovendo opere nuovo di compositori cinesi.

Dal 1987 l’orchestra, che si contraddistingue per un apprezzabile livello esecutivo, esegue molti concerti in tutta la Cina, da Pechino a Shangai, da Hangzhou a Sichuan.

Ha anche compiuto tournée a Taiwan, Hong Kong e Macao, girando per oltre quattro continenti, con Paesi come Repubblica Ceca, Polonia, Germania, Italia, Francia, Turchia, Sud Africa, Stati Uniti, Singapore, Indonesia, India, Corea, Thailandia dove ha riscosso sempre ampi .

Dal 1994, l'orchestra ha partecipato a importanti festival. Nel 1997 è stata la prima orchestra cinese ad esibirsi alla Philharmonie Hall di Berlino. Nel 2013, l'orchestra è stata invitata dall'UNESCO per eseguire la confuciana Sinfonia «Ode a dell'Umanità» . Lin Daye dal 2010 è anche direttore principale dell’Orchestra di Guangzhou ed ha collaborato con solisti come Vadim Repin, Sarah Chang, Midori, Lang Lang e Jean-Yves Thibaudet.

Lorenzo Tozzi