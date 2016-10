Pietro Orlandi: «L’amore per la musica viene da Emanuela»

«Sono contentissimo per loro». Pietro Orlandi si emoziona quando parla dell’esperienza televisiva che le figlie Rebecca, Elettra e Salomè hanno fatto prendendo parte a X Factor 2016.

Tutte e tre appassionate di musica, si sono presentate al talent come gruppo con il nome di «Coraline», riscuotendo un buon successo tra giudici (4 i sì avuti) e pubblico. Le Coraline hanno proposto una versione particolare, acustica, di «Shoots and Ladders» dei Korn, un pezzo decisamente metal.

«Sono contentissimo per loro - ha detto Pietro Orlandi - Questa è una storia separata dal resto, dalla tragedia che ha colpito la mia famiglia. È la loro strada. Sono contento di aver condiviso con loro quel momento. Si sono messe insieme, hanno creato questo gruppo per provare questa esperienza. Un po’ di soddisfazione nella vita ci vuole». Per Pietro questa passione per la musica «l’hanno ereditata da Emanuela che studiava flauto traverso e pianoforte. Hanno sempre suonato nei locali vicino casa. Hanno fatto un’esperienza, sono contento per loro. Il pubblico ha anche reagito bene. Da quando studiano musica? Da 5-6 anni».

Le tre Coraline hanno fatto la loro comparsa durante la terza puntata di X Factor, vista giovedì scorso da oltre 1 milione e 200mila spettatori medi e che ha ricevuto anche una pioggia di tweet. Tutto questo in una serata di attesi match calcistici in tv con le partite di Roma e Sassuolo in Europa League. Sono stati, infatti, 1.204.936 gli spettatori medi che hanno seguito la puntata dalle 21.15 e dalle 23.10 su Sky Uno/+1 HD e su Sky On Demand, con uno share medio su Sky Uno del 4,03% e un picco del 5,01% alle 23.05 al termine dell’esibizione di Sarah Dietrich. Gli spettatori unici sono stati 1.692.127, mentre la permanenza è stata del 71%.

Forse anche per merito della Coraline, durante la fascia di X Factor, Sky Uno è stato il canale più visto della piattaforma, l’8° canale più visto in Italia sul totale individui e il 5° canale italiano tra il pubblico 15-54 anni con il 6,25% di share. Al termine delle tre puntate di Audizioni, la media è di 1.330.519 spettatori medi, in crescita dell’8% rispetto al 2015. Il prossimo appuntamento è per giovedì prossimo con i bootcamp.

Redazione online