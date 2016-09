Dagli esordi nei bar di Asbury Park al successo con la E Street Band Springsteen Tutta la verità

«Di giorno teniamo duro nelle strade/Di uno sfrenato sogno americano/Di notte sfrecciamo fra case signorili di prestigio su macchine da suicidio/Usciti dalle bare di cemento verso l’autostrada 9/Su ruote cromate, motori a iniezione/Correndo sulla linea bianca/Piccola, questa città ti strappa le ossa dalla schiena/È una trappola mortale, un invito al suicidio/Dobbiamo fuggire finché siamo giovani/Perché i vagabondi come noi sono nati per correre via».

Così Springsteen cantava in «Born to run». Era il 1975 e il Boss gettava le basi della sua poetica. Il sogno americano si infrange sugli spigoli della realtà. Sulle montagne russe di un’esistenza trascorsa ai margini dell’immensa provincia americana. Con la consapevolezza che l’unica salvezza possibile è la fuga verso un altro mondo. Un altro orizzonte tutto da inventare con l’unica arma della verità della musica.

«Born to run» (l’autobiografia) uscirà in contemporanea mondiale il 27 settembre, solo quattro giorni dopo il 67esimo compleanno del suo autore. Springsteen ha lavorato al libro per sette anni, iniziando nel 2009 dopo lo show con la E Street Band durante il Super Bowl. Racconta la sua giovinezza a Freehold, nel New Jersey, tra «poesia, pericolo e buio», elementi che hanno alimentato la sua ispirazione. Descrive con estrema intensità lo slancio e il bisogno che l’hanno portato a diventare un musicista, i suoi esordi nei bar ad Asbury Park e l’ascesa della E Street Band. Con candore disarmante racconta anche, per la prima volta, la storia delle sue lotte personali che hanno ispirato le canzoni più belle e spiega come «Born to Run» riveli molto più di quello che si è sempre pensato.

«Scrivere di se stessi è una cosa curiosa - dice Springsteen nell’autobiografia - Ma in un progetto come questo lo scrittore fa una sola promessa, quella di svelare al lettore la propria mente. È quello che ho cercato di fare in queste pagine». Gli fa eco la casa editrice. «Siamo molto fieri di essere gli editori italiani di "Born to Run" - dichiara Alberto Gelsumini, responsabile editoriale della Varia Mondadori Libri - Un’autobiografia ben scritta, accurata ed esaustiva che copre ogni momento significativo della vita e della carriera del Boss. Ciascuna pagina ha il suono di una canzone e il libro, nel suo complesso, ha il ritmo e la potenza di un concerto rock. Una lettura imperdibile per i fan di Springsteen».

Nel libro il Boss ricorda la sfida di includere nella propria musica il clima politico e sociale degli anni ’60 e ’70. «Per rendere a pieno queste immagini dovevo trasformarle in qualcosa di fresco - si legge - Qualcosa che trascendesse la nostalgia, il sentimento e la familiarità».

E poi l’adolescenza in un’epoca distinta dalla distruzione dell’innocenza americane durante la guerra in Vietnam, da omicidi politici, dall’evidente ingiustizia economica e dal razzismo istituzionalizzato. «Erano questioni da sempre relegate ai margini della vita americana – continua Springsteen – La paura, la sensazione che le cose potrebbero non avere un senso, che la superiorità morale fosse stata spazzata via sotto i nostri piedi; nell’aria si respirava che il sogno che avevamo di noi stessi era stato in qualche modo contaminato e che davanti a noi c’era un futuro incerto. Questo era lo sfondo che si prospettava, e se avessi dovuto mettere i miei personaggi su quella strada, tutte quelle questioni sarebbero salite in macchina con loro».

Non può mancare il passaggio dedicato agli esordi come cantautore ispirato dal rock’n’roll di scuola Chuck Berry, Beach Boys e Hank Williams. «Ogni viaggiatore smarrito – racconta nel libro – torna indietro all’invenzione della ruota». Il Boss discute anche delle differenze fra la scrittura in prosa e il songwriting e della sfida di trovare un altro «suono» che lo guidasse nella stesura del libro. Sempre in movimento. Sempre alla ricerca della verità.

«Un giorno ragazza, non so quando, arriveremo in quel posto/Dove davvero vogliamo andare e cammineremo al sole/Ma fino ad allora i vagabondi come noi sono nati per correre via». «Born to run» è più che una dichiarazione d’intenti. È un manifesto che squarcia il velo sulla vita di un poeta che, a 67 anni, non ha ancora smesso di correre.

Carlo Antini