Zucchero: «Sul palco io godo»

Successo ieri sera all’Arena di Verona per Zucchero «Sugar» Fornaciari. Il musicista ha debuttato col primo dei «10 + 1 straordinari show» che terranno banco fino al 28 settembre. «È una scelta coraggiosa andare in giro con il disco nuovo - ha detto Zucchero - soprattutto iniziare con pezzi nuovi. Devo godere anch’io sul palco e con il nuovo album lo faccio. Poi comunque dopo il secondo capitolo partono i miei pezzi più conosciuti, da cantare con il pubblico».

Un riferimento anche all’aspetto visivo dello spettacolo. «Molti musicisti trascurano questo lato dello show - prosegue il musicista - Io penso che se devi fare uno show in giro per il mondo devi anche trovare un’immagine. Dopo l’Europa andremo anche in giro per il mondo ma non con questo show. Sarò con la stessa band, ma con una scenografia diversa. Non ho bisogno d’altro. Qui in Europa ho voluto dare spazio anche alla scenografia perché sono in spazi dove me lo posso permettere. È una scenografia molto teatrale, che si tocca con mano e rimanda al mondo del blues».

E che dire dei testi. «Più invecchio e più rispolvero la mia terra - confessa - A me fa star bene, ma magari agli altri risulta palloso. Alla mia età non me la sento di parlare di ragazzine. Che poi sono ragazzino nello spirito, rispetto a quando avevo vent’anni. Ma onestamente non mi sento di parlare anacronisticamente per rimanere giovane. Quindi cerco di avvicinarmi a quei pochi valori in cui credo ancora: le radici, le amicizie, l’amore di una volta che continua a mietere vittime. Oppure faccio l’asino con i doppi sensi quasi da osteria».

Red. Spe.