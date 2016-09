L’urlo dei Pooh: «Siamo da record»

«Il nostro segreto è l’amicizia». I Pooh hanno compiuto 50 anni e, per l’occasione, hanno richiamato «in servizio» anche Riccardo Fogli e Stefano D’Orazio. Come dire la storia in carne e ossa. Con Red Canzian, Roby Facchinetti e Dodi Battaglia hanno dato vita all’ultima reunion. Quella definitiva. E domani uscirà «Pooh 50 - L’ultima Notte Insieme», un triplo album con oltre 50 canzoni, di cui quattro inediti e le immagini dei concerti a San Siro.





Pooh, cosa vi ha spinto a questa reunion?

«L’amicizia che ci lega da sempre. E il pubblico questo lo sente. Aver coinvolto anche Riccardo e Stefano sottolinea l’importanza di valori che si sono smarriti e sbiaditi nella società. I Pooh sono la nostra seconda famiglia. Siamo la dimostrazione che si può essere amici per sempre e crescere dentro a un sogno».





Qual è il segreto per restare 50 anni sulla cresta dell’onda?

«Nessuno di noi si è mai sentito più importante degli altri e nessuno si è mai comportato da capo. Abbiamo avuto la fortuna di piacere alla gente senza rincorrere i gusti del pubblico a tutti i costi. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di emozionarci con le nostre canzoni. Le parole chiave sono onestà e emozione».





Avete deciso che la storia dei Pooh finirà il 31 dicembre. Perché festeggiare con questo annuncio?

«Era una promessa che ci eravamo fatti dieci anni fa. Non c’è momento migliore di questo per smettere. 50 anni è una cifra tonda. Perfetta. Abbiamo dimostrato forza e tenacia. Siamo un gruppo da Guinnes dei primati».





Cosa c’è nel triplo album che uscirà domani?

«Si potrà ascoltare il concerto di San Siro e ci saranno anche quattro inediti: "Ancora una canzone", "Tante storie fa", "Le cose che vorrei" e "Traguardi", potente brano strumentale. Era giusto passare attraverso 50 anni di canzoni che rappresentano le varie sfaccettature della nostra musica».





Siete reduci da trionfali concerti anche all’Arena di Verona. Oggi cosa provate a salire sul palco?

«Ci viene un po’ di malinconia perché ogni volta sappiamo che sarà l’ultima in quella città. La cosa divertente è che durante la prima ora di concerto il pubblico è immobile come se fosse a un concerto di musica classica. Poi, piano piano, si smollano e comincia il divertimento vero. È un concerto in cui tutti possono cantare dall’inizio alla fine».





Com’è cambiata la musica in questi cinquant’anni?

«Abbiamo avuto la fortuna di vivere la musica giusta nel momento giusto. Quando le canzoni potevano cambiare la vita e il mondo. E a noi la vita ce l’hanno cambiata eccome».





Oggi, invece, qual è la situazione?

«Adesso la musica è troppo legata alla comunicazione in radio e tv. Ora è tutto troppo facile. Negli smartphone si possono caricare 5mila canzoni. Insomma la musica è diventata un semplice sottofondo alla nostra vita. Oggi la cosa più bella è la dimensione live. Se non ci fosse neanche quella la musica sarebbe finita davvero».





Dopo cinquant’anni di successi cosa farete dal primo gennaio?

«Finalmente avremo modo di pensare e gustare le cose che abbiamo fatto finora. Riascolteremo le vecchie canzoni e rileggeremo i libri che hanno scritto su di noi».

Carlo Antini