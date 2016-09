Ligabue Apoteosi rock

È uno dei due rocker più amati della musica italiana. Con le sue canzoni ha fatto sognare e cantare più di una generazione. Da anni l’appuntamento di Ligabue con il concertone di settembre è un cult del rock di fine estate. Quest’anno, però, è cambiata la location e il Liga nazionale ha scelto il Parco di Monza.

Nella due giorni del «Liga Rock Park», sabato 24 e domenica 25 settembre, Ligabue presenterà live «G come Giungla» e altri due brani del nuovo disco che si ascolteranno per la prima volta in assoluto. I due unici concerti del 2016 di Luciano Ligabue avranno inizio alle 20.30 (apertura al pubblico dalle 12).

L’appuntamento per i fan di Ligabue che hanno acquistato il biglietto per uno dei due concerti è fissato per venerdì 23 settembre a partire dalle 18 e fino alle 24 con «Aspettando Liga Rock Park». Quello per il «Liga Rock Park» è più di un semplice biglietto. Tutti coloro che acquistano il titolo d’accesso al concerto on line su ticketone.it (scegliendo la modalità di spedizione a casa o il ritiro direttamente presso il luogo dell’evento) riceveranno in esclusiva lo «Special box - Liga Rock Park», che non sarà possibile ricevere acquistando il biglietto presso i punti vendita abituali.

All’interno della confezione numerata sono presenti il booklet, il mini-poster in edizione limitata con la locandina dell’evento e uno speciale dvd che conterrà «Ligabue racconta Urlando Contro Il Cielo, «25 anni di Urlando Contro Il Cielo» (videoclip inedito del brano con immagini live dall’intera carriera del «Liga») e «Urlando Contro Il Cielo» (videoclip originale). «L’enorme Parco di Monza che ospiterà il doppio Liga Rock Park è una tenuta grande quasi tre volte Versailles. Un bene ambientale e culturale con una storia secolare che appartiene a tutti noi - affermano gli organizzatori dei due concerti - Un luogo magico dove vivere l’esperienza unica di un concerto sotto le stelle...anzi due. Ci vediamo qui, immersi nel verde, tra i boschi, i prati, le antiche ville e la bellissima Reggia di Monza. Amiamo la musica e amiamo l’ambiente: cantiamo, balliamo e urliamo contro il cielo, senza però dimenticarci di tutelare, proteggere e rispettare questa preziosa riserva naturale e la sua biodiversità, perché anche il parco conservi un bel ricordo di noi e della nostra festa. La musica al Parco di Monza ha un cuore green».

Soddisfazione anche da parte delle autorità lombarde. «La città di Monza è una delle capitali italiane della musica: con il lancio di questi talenti e il concerto di Ligabue si prosegue una lunga tradizione di concerti di alto livello che rappresenta uno dei motivi di attrattività del territorio, la Brianza, sul quale Regione Lombardia sta puntando molto». Lo ha detto il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala, che ha partecipato alla premiazione dei quattro vincitori del Liga Rock Park Contest. «Regione Lombardia punta sui giovani. Per questo abbiamo sostenuto questo contest, perché vogliamo scommettere sulle nuove generazioni che rappresentano il nostro futuro», ha aggiunto il vicepresidente Sala. La giuria per la selezione dei musicisti era composta da Roberto Maroni, presidente di Regione Lombardia, Marco Alboni (Warner Music Italy), Roberto Razzini (Warner Chappell Music), Daniele Suraci (RTL 102,5), Paolo Giordano («Il Giornale»), Pietro Casarini (Ligabue.com) e Ferdinando Salsano (Friends and partners).

«Questi ragazzi sono tutti bravissimi. Scegliere non è stato facile, perché ci siamo trovati ad ascoltare artisti di vera qualità, capacità e originalità. Chi ha vinto avrà la grande opportunità di esibirsi su un palco di fronte a 100 mila persone. Ringrazio Ligabue per aver accolto questa nostra proposta e, visto il successo, intendiamo continuare su questa strada con altre iniziative analoghe, perché vogliamo dare ai giovani musicisti altre occasioni per emergere e sfondare nel mondo della musica». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, presentando i quattro vincitori del «LigaRockParkContest», il concorso voluto da Regione Lombardia per valorizzare giovani talenti musicali. Le band si esibiranno sul palco del Parco di Monza. I quattro vincitori sono Francesco Rainero e Last che si esibiranno nella serata del 24 settembre. Mentre la sera del 25 saliranno sul palco The Jab e I Dei degli Olimpo.

Carlo Antini