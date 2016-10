Luzzatti, profeta della degenerazione politica

«Fra le qualità di cui siamo armati noi italiani, non rientra la virtù della memoria. Così è già complicato tenere a mente i protagonisti di ieri, figurarsi chi operò nel secolo trascorso. Eppure il presente dipende dal passato». Su questa considerazione del professore di diritto pubblico Michele Ainis, si fonda la riscoperta e la pubblicazione de «Le lezioni di Diritto costituzionale» (edizioni Rubbettino 283 pagine, 19 euro) tenute da Luigi Luzzatti all'università di Roma La Sapienza, durante l'anno accademico 1908-1909.

Luzzatti fu l’ultimo grande esponente della Destra Storica, deputato a soli 30 anni, ministro del Tesoro più volte all’inizio del ‘900 e presidente del Consiglio nel 1911. I suoi insegnamenti universitari, dimenticati, sommersi dalla polvere del tempo, rimasti inediti per oltre un secolo, raccolti da Riccardo Ventura, sono stati ripubblicati su impulso di Giuseppe De Lucia Lumeno (segretario generale della Associazione delle Banche Popolari). Molte delle idee e delle anticipazioni di Luzzatti trovano piena rispondenza nelle istanze del mondo attuale e, sotto certi aspetti, risultano tuttora incompiute e fornite, perciò, di una carica ideale per il futuro. In primis la sua attività politica, accompagnata dall’interesse per l’economia e il diritto, che ebbe sempre un’inclinazione verso i più deboli. Figlio di questa impostazione fu, ad esempio, il rinnovamento del sistema bancario. Soprattutto a lui si deve la fondazione delle Banche Popolari, con la costituzione nel 1864 della prima italiana: la Popolare di Lodi. Luzzatti fu però anche professore a tutto tondo. E in un capitolo del libro dedicato all’Avvertenza al corso di lezioni chiede agli allievi lo studio della storia, per lui, presupposto dell’ordine giuridico.

La sua modernità si esprime anche nella polemica contro il revisionismo costituzionale. A 100 anni di distanza sport ancora frequente dei governi deboli. Per esprimere la sua posizione Luzzatti cita l’aneddoto dell’inglese che chiede a un libraio parigino l’ultima copia della Costituzione francese, con quest’ultimo che risponde che il suo negozio non si occupa di pubblicazioni periodiche. La visione profetica di Luzzati si riconosce anche nella sua Prolusione nella quale denuncia, allora, «che in Italia i partiti degenerano in fazioni, le fazioni in consorterie, le consorterie in combriccole, sicché la Nazione si allontana sempre di più da Governo e Parlamento”. Un secolo dopo la situazione è identica con la disaffezione, la rinuncia al voto e l’astensionismo.

Fil. Cal.