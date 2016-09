"D’Amore e Morte" Teresa Campi presenta il romanzo su Byron, Shelley e Keats

Appuntamento domani martedì 27 settembre alle 18.30 presso la libreria L’Argonauta (via Reggio Emilia 89) per conoscere il romanzo "D’Amore e Morte. Byron, Shelley e Keats a Roma" (Albeggi Edizioni) di Teresa Campi, con la prefazione della professoressa Benedetta Bini (Università della Tuscia). Accompagnata dalle letture di Gianluca Vicari e dalle esecuzioni al pianoforte di Alessia Rorato, l’autrice condurrà il pubblico nella Roma d’inizio Ottocento: sullo sfondo di strade, locande, studi di artisti e salotti mondani s’intrecciano le vite l’arte e le sorti dei tre celebri poeti romantici inglesi Lord George Gordon Byron, Percy Bysshe Shelley e John Keats. Intorno a loro la beltà e le miserie di una Roma meta agognata di artisti, antiquari truffaldini e vagabondi, sublime e desolata, cosmopolita e provinciale, con i suoi ruderi, le sue feste popolari, le sue credenze. Modera l’incontro la poetessa Giovanna Iorio. Il soggiorno a Roma offre ai tre poeti, malfamati, diseredati e semisconosciuti (fatta eccezione per Lord Byron verso cui il mondo romano nutre una spasmodica curiosità), visioni, suggestioni e pensieri metafisici. Un viaggio tra le atmosfere del tempo, tra gli odori acri, nauseabondi, misti ai profumi selvatici della natura che ancora invadeva la città, e tra le pieghe più intime delle vite trasgressive, stravaganti, drammatiche dei tre poeti.

Redazione online