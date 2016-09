L’ora della Brexit come crisi dell’Europa

Esce un consistente fascicolo della rivista «Imperi», diretta da Eugenio Balsamo, Edizioni Pagine. La rivista, ormai al sedicesimo anno, ha forte tratto internazionalistico geopolitico, e in ogni numero affronta un tema, e una corona di temi ulterioni. Il numero 39 ha come argomento di fondo l’Exit, la fuoruscita dall’Unione Europea dell’Inghilterra. Italo Inglese vede questa uscita come crisi dell’Europa, che ormai avrebbe deluso. Massimo Ciullo e Lorenzo D’Agostino colgono un ritorno allo stato nazionale, alla sovranità, mentre Giuseppe Romeo non è certo di un distacco radicale e continuo dell’Inghilterra dall’Europa.

Redazione online