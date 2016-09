Topizzatevi con Geronimo Stilton in tour per il Decimo Viaggio nel Regno della Fantasia

“A Cinecittà World entri in un film, in un programma televisivo, in un cartone animato. E’ il mondo del cinema che si apre al pubblico”, ha detto Stefano Cigarini, nuovo amministratore delegato del Parco divertimenti di Roma dedicato alla magia della Settima arte. E poteva Stilton rimanersene seduto a guardare lo spettacolo? Noooo. Detto fatto, è proprio qui che si è presentato Geronimo il 9 settembre scorso. Dove negli anni Sessanta il produttore Dino De Laurentiis costruì i suoi studios, il topo più famoso tra i bambini del Terzo Millennio ha trovato casa e ha presentato il suo ultimo libro, il Decimo Viaggio nel Regno della Fantasia. Ma il parco lungo la via Pontina nella zona di Castel Romano (a circa 10 chilometri dall'Eur), permetterà a tutti di topizzarsi con il Geronimo Day, ogni primo sabato del mese. E mentre fervono i preparativi per trasformare la Cinecittà Street da ruggente New York degli anni Venti in una via di Londra, con tanto di stazione della metropolitana, per ospitare il set del cinepanettone “Natale a Londra - Dio salvi la Regina” con Lillo e Greg, Nino Frassica, Paolo Ruffini ed Eleonora Giovinazzo (dove potete anche diventare comparse per un giorno intero, davvero, nella pellicola poi al cinema), Stilton val più di un biglietto di ingresso da staccare per il Cinecittà World. Perché l’occasione è anche il libro. Nuovo. Ultimo. Dove tutto ha inizio con un ballo in maschera.

TRAMA - "Il terrificante Magigante, il Mago più potente di tutto il Regno, minaccia Floridiana de Flor, la Regina delle Fate. Non solo si è impossessato della preziosissima Fantavaniglia, la polvere magica che ha il potere di far volare ogni cosa, ma vuole rubare tutto l'oro degli Gnomori, impossessarsi dell'Uovo di Fuoco del Drago Flambante, catturare tutti gli Ermellini Blu. E soprattutto vuole rapire Melisenda la Dolce, Principessa delle Fate Vanigliose! Ancora una volta Geronimo è chiamato a compiere una difficile impresa, ma con l'aiuto dei suoi amici riuscirà a riportare l'armonia nel Regno della Fantasia!" Anche questo libro contiene due pagine profumate per scoprire il Profumo di Fantavaniglia e la Puzza di Galeone Nero. Ma il libro è anche altro, oltre questa traccia distillata dalla casa editrice (Edizioni Piemme).

FANTASY TOUR – Per lo Stilton Tour anche a Riccione si farà festa! Una speciale lettura animata aspetta tutti i giovani lettori il 17 settembre dalle 18.00 per un pomeriggio indimenticabile in Piazzale Ceccarini. Sempre a Milano l’1 ottobre alle ore 16 ci sarà invece l’appuntamento di chiusura: uno stratopico Flash Mob organizzato presso il MUDEC, Museo delle Culture in occasione del ritorno a teatro del musical (in scena al Teatro Manzoni di Milano il 12 novembre): un momento unico per assaporare in uno dei nuovi musei cittadini tutta l’energia di uno spettacolo indimenticabile.

APPUNTAMENTI A CINECITTA’ WORLD - Il 18 settembre appuntamento con l’anteprima del musical Masha e Orso, con la possibilità per i bambini di incontrare i loro personaggi preferiti. Alle 11.30 la bambina più dolce e dispettosa del piccolo schermo, assieme al suo fido compagno Orso, si esibirà infatti in danze sfrenate nel Teatro 4 di Cinecittà anticipando il musical dedicato alle "celebrità" del cartoon russo, in programma il 15 ottobre all'Auditorium della Conciliazione. Intrattenimento rigorosamente da brivido in occasione del mese di Halloween, con tanto di parco appositamente tematizzato e Halloween Night Party la sera del 31 e ingresso a prezzo ridotto (10 euro) per chi si presenta mascherato “a tema”. Il 9 ottobre, nella suggestiva area western del parco, Monsignor Andreatta celebrerà la prima messa anche se i fedeli si daranno appuntamento davanti una Porta Santa insolita dato che troveranno sì una porta… ma del saloon. Ma sarà il Giubileo dei parchi divertimento. E ancora: dal 10 ottobre abbiamo detto le riprese di “Natale a Londra – Dio salvi la Regina” con Lillo e Greg, Nino Frassica, Paolo Ruffini ed Eleonora Giovinazzo. Un’occasione – ha sottolineato Cigarini – per gli ospiti di Cinecittà World di vedere e vivere in prima persona, anche come attori, un film classico del cinema italiano e incontrare i propri attori preferiti». Il 29 ottobre sarà, invece, la volta del Cinecittà World Sport Day con una gara di 5 km (ridotta a 1,5 km per bambini) organizzata da Fidal Roma Sud e 20 attività legate al fitness. Il 30 la festa delle auto con Cinecittà World Tuning, con 600 auto rigorosamente customizzate, distribuite in tutto il parco.



Roberta Maresci