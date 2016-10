Ewan McGregor: «Questo film mi ha cambiato la vita»

«Era molto tempo che volevo affrontare questa sfida, un'esperienza che mi ha cambiato la vita». È stata la sceneggiatura di John Romano di «American Pastoral», tratta dal celebre e omonimo romanzo di Philip Roth, vincitore del Premio Pulitzer, a spingere per la prima volta Ewan McGregor dietro la macchina da presa. «Un testo che mi ha fatto piangere» ha confessato l'attore scozzese alla stampa italiana, al suo terzo giorno nella Capitale dopo un incontro con i fan domenica mattina alla Coin di via Cola di Rienzo. Al fianco del premio Oscar Jennifer Connelly, McGregor ieri ha incontrato i giornalisti per parlare del film da lui stesso interpretato, in uscita il prossimo 20 ottobre con Eagle Pictures, per poi presentarlo al pubblico in un'anteprima sold out al multisala Barberini, come pre-apertura della Festa del Cinema di Roma.

«American Pastoral» è un dramma cupo ambientato negli anni Sessanta, la storia di Seymour Levov, detto «lo svedese», con una carriera invidiabile nella fabbrica di guanti di famiglia, una moglie bellissima ex Miss New Jersey e una bambina adorabile. Ma la sua vita inizia a sgretolarsi quando la figlia Merry (Dakota Fanning) all’età di sedici anni viene accusata di aver compiuto un attacco terroristico che provoca una vittima. «È un film sullo scontro generazionale che riguarda un periodo della storia relativo al tramonto del "sogno americano" e al radicalizzarsi della protesta dei giovani contro i genitori - spiega McGregor, che incontriamo in un celebre hotel del centro di Roma - Il protagonista perde una figlia in modo estremo, senza capire se abbia commesso un atto terribile. Una storia che mi ha commosso, soprattutto in quanto padre di quattro figlie». Nel film la Connelly è la moglie del protagonista: «Dawn non mi somiglia - racconta l'attrice - Ma è stato interessante passare del tempo nei panni di un personaggio completamente differente da me. Poi ho provato molta commozione nei confronti della sua storia».

Il debutto alla regia per McGregor - che nella sua carriera è stato diretto da grandi cineasti da Danny Boyle a George Lucas e Tim Burton - è stato un modo «per scoprire i retroscena di un film. Ho avuto conversazioni creative, dallo sceneggiatore a chi si occupa di post-produzione, che già conoscevo ma in altro modo». La scorsa estate, dopo vent'anni, l'attore è tornato a interpretare il personaggio di Mark Renton nell'atteso sequel di «Trainspotting»: «È stato bellissimo essere sul set insieme a Boyle e gli altri attori. Lui è un regista che mi ha fatto crescere». Ricorrono, invece, quest’anno i trent'anni di "Labirinth", film fantastico con il compianto David Bowie e una giovanissima Connelly, indimenticabile in una scena in cui balla proprio con il cantante. «Ricordo che ero molto nervosa, non avevo mai studiato danza - svela l'attrice - Poi in quell’abito pomposo di fronte a Bowie mi sentivo goffa e impacciata. Ma lui è stato gentile, scherzava per farmi rilassare ed è diventato il mio eroe».

Giulia Bianconi