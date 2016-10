Dalle pellicole cult degli anni Settanta al Premio Oscar Susan Sarandon 70 volte ribelle

Quel lato ribelle, coraggioso e controcorrente l’abbiamo amato tutti. Accanto a Geena Davis è stata la Louise con la pistola nella borsa e tanta voglia di evadere dalla routine. Pensare che Susan Sarandon è così anche nella vita. Se si pensa che da ragazza si scatenava in piazza durante le manifestazioni contro la guerra in Vietnam o per i diritti civili. Una volontà contestatrice portata avanti fino ai giorni nostri, tanto da essere arrestata nel ’99 durante la protesta a New York per la morte di Amadou Diallo, venditore ambulante della Guinea colpito dalla polizia.

Oggi l’attrice statunitense nata a New York compie 70 anni. Ma, come si dice in questi casi, gli anni non si sentono e non si vedono. L’attrice premio Oscar vinto nel ’96 per la magistrale interpetazione in «Dead Man Walking» è sempre stata anche sexy. Il suo lato sensuale lo ricordiamo nell’apparizione in lingerie in «The Rocky Horror Picture Show», nel concerto erotico eseguito con il diavolo Jack Nicholson in «Le streghe di Eastwick», nella colazione con Kevin Costner in «Bull Durham - Un gioco a tre mani», nel colpo di scena che spezza il cuore a Jude Law in «Alfie» e nel corteggiamento romantico di Richard Gere in «Shall We Dance?».

La sua carriera parte da lontano. Da quando, negli anni ’70, si trasferì a Washington per frequentare la Catholic University of America Drama School. Nel ’70 esordì poi sul grande schermo in «La guerra del cittadino Joe» di John G. Avildsen dove interpreta una ragazza hippy (guarda caso) alle prese con l’America conservatrice. Seguirono «La mortadella» (1971) di Mario Monicelli, «Prima pagina» (1974) di Billy Wilder e il cult «The Rocky Horror Picture Show» (1975) di Jim Sharman in cui interpreta il ruolo dell’ingenua fidanzatina. L’incontro con Louis Malle coincise col sodalizio che si concretizzò in due film: «Pretty Baby» (1978) e «Atlantic City U.S.A.» (1980), film che le valse la prima nomination agli Oscar come miglior attrice protagonista per il ruolo di Sally, una commessa che aspira a diventare croupier.

Nel 1987 interpreta «Le streghe di Eastwick» di George Miller e, l’anno successivo, (nel ruolo di una matura mangiauomini) incontra Tim Robbins sul set di «Bull Durham - Un gioco a tre mani». Dal suo grande amore e futuro marito avrà due figli: Jack e Miles. La popolarità, però, arrivò solo nel 1991 quando interpreta, al fianco di Geena Davis, quel «Thelma & Louise» diretto da Ridley Scott che le regalò la seconda nomination all’Oscar. Un appuntamento con la statuetta che sfiorò anche l’anno successivo con «L’olio di Lorenzo» di George Miller e, nel 1994, con quello di grintosa legale ne «Il cliente» di Joel Schumacher. Solo nel 1996, diretta propria dall’allora marito, arrivò finalmente l’Oscar per la sua interpretazione di suor Helen Prejean in «Dead Man Walking - Condannato a morte».

Seguirono «Nemiche amiche» (1998) di Chris Columbus e «Moonlight Mile - Voglia di ricominciare» (2002) di Brad Silberling con Dustin Hoffman. La Sarandon tornò poi sul grande schermo con la commedia «Due amiche esplosive» (2002) di Bob Dolmen insieme a Goldie Hawn mentre, nel 2006, lavorò con John Turturro in «Romance & Cigarettes». Nel 2007 fu, invece, la perfida Regina Narissa nel film «Come d’incanto» e, nello stesso anno, recitò «Nella valle di Elah» assieme a Tommy Lee Jones. Negli ultimi anni tanti ruoli in serie tv ma anche qualche film come «Going Place» di Turturro che sta attualmente girando, una sorta di spin-off de «Il grande Lebowski». E lei è certamente all’altezza.

Carlo Antini