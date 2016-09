Addio alla star del Bagaglino, è morta Laura Troschel

Si è spenta a 71 anni l'attrice Laura Troschel, protagonista del teatro, cinema e della televisione italiana, in particolare negli anni '70. La morte è avvenuta ieri ma la notizia della sua scomparsa è stata diffusa oggi. I funerali si svolgeranno domani alle 12 nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura, dopo la camera ardente che sarà aperta dalle 8.30 alle 11 presso il Policlinico Gemelli. Laura Troschel era stata sposata con Pippo Franco con il quale aveva lavorato sia al cinema sia in televisione.

Troschel, nata a Varese nel 1944, approdò giovanissima al cabaret con Castellacci e Pingitore, sul palco del Bagaglino nella storica cornice del Salone Margherita, di cui divenne Prima Donna; successivamente calcò le scene del teatro Brancaccio di Roma come protagonista di due brillanti commedie musicali. Da qui le sue innumerevoli partecipazioni cinematografiche come protagonista e attrice di commedie, ma non solo, anni '70 e '80.

Redazione online