Argentero, Fresi e Angiolini nello scambio di persona

Luca Molteni è un architetto single, affascinante e latin lover che vive in città. Rocco Fontana è, invece, un geometra sempre a dieta con famiglia e una casa in campagna. Due poli opposti, insomma. L’unica cosa che li accomuna è il lavoro: sono entrambi direttori creativi di due aziende di sanitari che stanno per fondersi e hanno bisogno di un unico responsabile. Sarà il loro capo, la perfida signora Welter, a chiedergli di scambiarsi le vite per capire a chi dare il posto.

Arriva oggi al cinema la seconda commedia di Max Croci «Al posto tuo» (prodotta da Rodeo Drive e Rai Cinema) che è tornato a dirigere Luca Argentero al fianco stavolta di Stefano Fresi e Ambra Angiolini. «Ho girato questo film quando il primo ("Poli opposti", ndr ) non era ancora uscito, quindi con un po’ di incoscienza - ammette il regista - Ho provato a realizzare una sorta di "buddy movie", genere che mi piace molto come il western, ed è stata una grandissima esperienza».

«Il mio personaggio non mi somiglia molto - racconta Argentero - È narciso e anche un po’ cattivo. Ma sono felice di essere tornato a lavorare con Max, con il quale già nel primo film ho stretto un buon rapporto. Poi sposo progetti di commedia con orgoglio, mai come se fosse un ripiego. Quando ho letto che si trattava di uno scambio di ruoli, sono stato felice di sapere che sarebbe stato con Stefano con il quale avevo già lavorato». «Come attori siamo sempre al posto di - afferma Fresi - La sfida di questo film era divertente di per sé, perché sapevo che neanche i calzini di Argentero mi sarebbero entrati. Questo film mi ha dato la possibilità di conoscere cose diverse di me, anche se ci sono similitudini con il mio personaggio: vivo fuori Roma, ho una famiglia e le amanti che chattano non mi appartengono».

In «Al posto tuo» la moglie di Fresi, Claudia, è interpretata da Ambra Angiolini, che ammette di aver «lavorato più con Croci che con il resto del mondo. Nel film sono una donna asciutta e pratica, l’unica in Italia a non aver bisogno dell’analista visto lo scambio interessante e divertente di marito».

L’altro personaggio femminile è impersonato da Serena Rossi, una delle conquiste di Argentero, che nella vita reale fra pochissimo diventerà mamma per la prima volta: «Tutte noi siamo state attratte nella vita da un uomo così - spiega - Ma Anna forse sarà in grado di fargli cambiare vita, cosa che accadrà anche a me molto presto». Nel ruolo della suocera c’è, infine, Fioretta Mari, che ha accettato la parte rinunciando a quella di co-protagonista in un altro film: «Non potevo dire di no alla straordinarietà umana di questi personaggi».

L’idea dello scambio di vite intorno alla quale ruota il film è nata da Massimo Di Nicola, che spiega: «Ho pensato a due persone completamente diverse, costrette a mettersi nei panni l’uno dell’altro». Lo sceneggiatore ha scritto la commedia insieme a Umberto Marino, che aggiunge: «Abbiamo cercato attraverso l’ambientazione della fabbrica anche di raccontare quello che accade in Italia con infinita umiltà».

Giulia Bianconi