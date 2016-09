Torna sul grande schermo Ben-Hur

Cinquantasette anni dopo il kolossal di William Wyler, con protagonista Charlton Heston, torna al cinema la storia di «Ben-Hur», prodotta sempre dalla Metro Goldwyn Mayer insieme stavolta alla Paramount Pictures. A dare corpo e volto al principe ebreo nel remake da 100 milioni di dollari diretto dal kazako Timur Bekmambetov (lo stesso di «Wanted-Scegli il tuo destino») sarà Jack Huston, l'attore inglese della serie televisiva «Boardwalk Empire» e, tra gli altri, di «American Hustle-L'apparenza inganna». Lo vedremo protagonista della pellicola di oltre due ore, da domani nelle sale italiane con Universal Pictures in versione 3D, insieme a Morgan Freeman, Toby Kebbell e Rodrigo Santoro.

Sono stati sei gli adattamenti (contando anche quelli per il piccolo schermo) del romanzo omonimo di Lew Wallace del 1880. I primi del 1907 (in realtà, un cortometraggio in bianco e nero) e 1926, quando ancora i film erano muti. Nel 1959 arrivò poi la grande opera cinematografica di Wyler: 219 minuti di pellicola in grado di vincere ben undici premi Oscar, dalla Miglior regia alla Miglior colonna sonora. Passando per il film d’animazione del 2003 direct-to-video con la voce proprio di Heston e la miniserie del 2010, si arriva al remake odierno. Al centro della pellicola di Bekmambetov, c’è naturalmente ancora una volta la storia di Giuda Ben-Hur, che dopo essere stato accusato di tradimento dal suo amico d'infanzia e fratello adottivo, il tribuno romano Messala, diventa uno schiavo. Dopo sette anni passati in mare, il protagonista cercherà la sua vendetta, anche se il regista ha scelto una linea narrativa diversa rispetto all’originale che punta sul perdono: «Pensiamo che la competizione sia l'unico modo di far andare avanti il mondo, ma credo che la collaborazione sia la soluzione ai nostri conflitti».

Come il film di Wyler, anche questo «Ben-Hur» è stato girato in Italia, tra Roma e Matera. E ancora una volta le major statunitensi hanno fatto ricorso alla professionalità delle maestranze artigianali di Cinecittà, affidandogli il compito di realizzare gran parte delle scenografie. Dalla casa di Ben-Hur costruita all'interno del Teatro 5 (oggi dedicato a Federico Fellini) degli Studios di via Tuscolana alla galea, altra immagine simbolo del film. Fino al Circo di Antiochia, realizzato a Cinecittà World sulla Pontina dove è stata girata la corsa delle bighe, scena indimenticabile nella pellicola di Wyler.

Rispetto agli anni Cinquanta e ai tempi della Hollywood sul Tevere, è cambiato non solo il modo di fare cinema, ma anche il pubblico, in passato più pronto a recepire la grandiosità dei cosiddetti «peplum». Non bastano così oggi le imponenti scenografie e gli effetti speciali a rendere un film del genere unico. Ci vogliono anche degli attori all’altezza in grado di reggere la scena, come era riuscito a fare Charlton Heston (premiato, tra l’altro, anche lui con un Oscar). In questo caso il rischio era alto già in partenza decidendo di fare un remake come «Ben-Hur» e scegliendo come protagonista il poco carismatico Jack Huston, nipote del famoso regista John (quello di «Moby Dick», per intenderci). Funzionano sicuramente di più nel film Toby Kebbell nei panni del fratello adottivo e nemico Messala, Morgan Freeman nel ruolo di Ilderim e Rodrigo Santoro nella parte di Gesù.

Il kolossal di Wyler, costato poco meno di 15 milioni di dollari, all'epoca riuscì a incassarne quasi 150. In America «Ben-Hur» di Bekmambetov, dove è uscito nelle sale lo scorso 19 agosto, è stato un flop, guadagnando al box office appena 86,5 milioni di dollari e ricevendo critiche negative. Staremo a vedere cosa ne penserà il pubblico italiano.

Giulia Bianconi