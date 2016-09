Il sorriso di Cattelan: «Sono come il cane Max»

«Max è un cane che mi somiglia. Comodo e bonariamente stronzetto come me». Alessandro Cattelan torna a vestire i panni del doppiatore in «Pets-Vita da animali», il nuovo film d’animazione della Illumination nelle sale italiane il prossimo 6 ottobre con Universal Pictures. Dopo l’esperienza in «Angry Birds», il conduttore di X Factor dà voce stavolta al Terrier Max che vive una vita felice a New York con la sua padroncina Katie. Fino a quando lei non decide di portare a casa un altro cane, Duke (doppiato da Lillo), e tra i due inizieranno delle incomprensioni. A «L’Indiana Kayowa», la scuola di addestramento cinofilo di Massimo Perla a Roma (lo stesso dove si allena Rex, il cane poliziotto della nota serie televisiva italiana), Cattelan ci svela cosa ha significato lavorare a questo film, oltre a qualcosa sulla sua carriera da conduttore e sulla nuova edizione di X Factor.

«Mi piacciono ma ho sempre avuto un’educata diffidenza con quelli degli altri. I miei genitori hanno due Jack Russell e con loro ho un buon rapporto».

«Ne ho sempre guardati molti da piccolo, i film di animazione li ho iniziati a vedere invece più avanti. E ho scoperto che i personaggi secondari sono quelli che mi piacciono di più, come Nevosetto (il cattivo di "Pets" doppiato da Francesco Mandelli, ndr )».

«Beh, diciamo che è comodo e bonariamente stronzetto, mi passi il termine, come me. Nella versione originale è doppiato da Louis C.K., uno dei miei attori preferiti che ha un modo serio di essere simpatico e uno stile americano che mi piace molto. Anche se è stato difficile renderlo in italiano».

«La grande metafora del figlio unico che deve accettare l’arrivo del fratellino. Credo che molti bambini si potranno riconoscere in Max e Duke. E poi c’è la parte avventurosa in una città che amo molto come New York».

«La televisione è il mio lavoro. Se mi facessero fare solo "E poi c’è Cattelan" (talk-show di Sky Uno, ndr ) sarei felicissimo perché è un’opportunità rara condurre un programma che ti cucini addosso».

«Bella. Qualcuno ha storto il naso per la scelta dei giudici, c’è chi non sapeva chi fosse Manuel Agnelli. Ma credo sarà la rivelazione di quest’anno perché è sincero in quello che dice senza voler essere televisivo».

«È stata un’esperienza entusiasmante, anche se l’ho fatta con ingenuità. Quando ho scoperto che era andato tutto bene, è stato un sollievo. Il giorno dopo ho ricevuto una telefonata di Gian Luigi Rondi (presidente dell’Accademia del Cinema Italiano, nonché critico cinematografico de Il Tempo, ndr ) che mi ha confessato di essersi divertito tantissimo. Quando gli ho detto: allora ci vedremo l’anno prossimo, lui mi ha risposto: io sicuramente ci sarò!».

Giulia Bianconi