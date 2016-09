Il progetto di De Matteo: «Il mio film punta sui sentimenti»

«Ci sono la violenza di un uomo, l’amicizia di una donna e l’amore di un bambino». Ivano De Matteo descrive così il suo nuovo film «La vita possibile» con Margherita Buy, Valeria Golino e il giovane e talentuoso Andrea Pittorino.

Storia di coraggio, speranza e ricerca di rinascita di una donna che scappa da un marito violento insieme al figlio tredicenne, lasciando Roma per Torino dove vive un’amica di vecchia data (un’attrice di teatro) e tra difficoltà, incomprensioni e sensi di colpa tenta insieme al ragazzo di ricostruirsi una nuova vita.

Ma è proprio intorno a Valerio, interpretato da un intenso (seppur giovanissimo) Pittorino, che ruota la storia. Il ragazzo vive un senso di grande spaesamento in una città nuova, senza amici e punti di riferimento, se non sua mamma che usa come valvola di sfogo. In questo suo nuovo cammino incontra Mathieu (Bruno Todeschini), titolare francese di un ristorante che lo sostiene come una figura paterna, e Larissa (Caterina Shulha), giovane prostituta della quale si invaghisce ma che allo stesso tempo gli fa scoprire nuovamente quanto sia crudele il mondo.

«Il bambino subisce di riflesso le violenze della madre», spiega il regista che ha scritto anche questo film insieme alla sua storica compagna Valentina Ferlan, partendo dal racconto di una conoscente della sceneggiatrice che si è confidata con lei raccontandole la sua storia di violenza dentro casa. «Abbiamo poi incontrato molte donne come lei - spiega ancora De Matteo - e deciso di realizzare un film non fatto di botte, ma che raccontasse cosa ci poteva essere dopo. Quando una donna si ribella a una situazione così drammatica e da sola non può farcela».

Negli ultimi tre film «La bella gente», «Gli equilibristi» e «I nostri ragazzi», De Matteo era partito da storie di famiglie apparentemente normali che andavano via via sgretolandosi. In questo caso il regista ha scelto la storia di una famiglia distrutta che cerca il modo di ricostruirsi. «Ho sempre cercato risposte a dei dubbi, stavolta ho tentato di realizzare un film semplice di sentimento e sensibilità», aggiunge De Matteo.

«La vita possibile» è anche una storia di amicizia, quella che lega Anna e Carla, rispettivamente Margherita Buy e Valeria Golino. «Ho cercato di lavorare sul senso di colpa che la madre ha fatto vivere per anni al figlio, decidendo poi bruscamente di cambiare vita», spiega la Buy. Il personaggio interpretato dalla Golino è, invece, una «donna buffa e allegra che dà speranza e lievità alla storia».

La pellicola, coproduzione italo-francese di Rodeo Drive e Barbary Films con Rai Cinema, sarà nelle sale con Teodora Film da giovedì prossimo. «Ho provato a mandarlo al Festival di Venezia, ma non mi hanno preso - confessa il regista - Mi ha detto bene per due volte, la terza no. Stavolta sarei andato pure al Giardino degli Aranci».

Giulia Bianconi