I film di Venezia e Locarno conquistano la Capitale

Ci sono ancora tre giorni per vedere in anteprima nella Capitale una selezione di pellicole presentate alla 73esima Mostra del Cinema di Venezia e al 69esimo Festival di Locarno grazie alla rassegna dell’Anec Lazio che coinvolge tredici sale dal centro a Prati, San Lorenzo e Testaccio. Appuntamento da non perdere oggi al Nuovo Sacher di Trastevere con la doppia proiezione (ore 16.30 e 20.30) del Leone d’Oro «The Woman Who Left» di Lav Diaz, che in Italia sarà distribuito da Microcinema. Al Greenwich si parte, invece, alle 18 con uno dei tre film italiani in competizione al Lido «Spira Mirabilis» di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, per poi proseguire alle 20.15 con «Reparer les Vivants» presentato fuori concorso nella sezione Orizzonti e alle 22.30 con «Frantz» di François Ozon per il quale la giovane Paula Beer si è aggiudicata il Premio Marcello Mastroianni. Anche al cinema Intrastevere sono previste oggi tre proiezioni: «Moka» (ore 18.30) che ha conquistato il Variety Piazza Grande Award a Locarno, «Le ultime cose» (20.30) presentato alla Settimana Internazionale della Critica a Venezia che sarà introdotto stasera dalla regista Irene Dionisio e «Une Vie» (22.30) di Stéphane Brizé. Il Farnese Persol ospita i film delle Giornate degli Autori: «Vangelo» di Pippo Delbono (16.30), «L’uomo che non cambiò la storia» di Enrico Caria (18.30), «Indivisibili» di Edoardo De Angelis (20.30) e «La ragazza del mondo» di Marco Danieli (22.30).

Domani al cinema Adriano alle 18 si parte con il film d’animazione «The Secret Life of Pets» e si va avanti alle 20 con «The Light between Oceans» di Derek Cianfrance in concorso a Venezia e alle 22.30 con «I magnifici 7», remake del western diretto da Antoine Fuqua con Denzel Washington e Chris Pratt. Al Giulio Cesare sono in programma alle 18 «Une Vie», alle 20.15 il Leone d’Argento Gran Premio della Giuria «Nocturnal Animals» di Tom Ford e infine «Spira Mirabilis» alle 22.30. All’Eden sono previsti tre film di Orizzonti: «King of the Belgians» di Peter Brosens e Jessica Woodworth (18.15), «Un appuntamento per la sposa» di Rama Burshtein (20.15) e «Reparer les Vivants» (22.30). Al Farnese Persol si parte domani alle 16.30 con due film dei Venice Days, «You never had it. An Evening with Bukowski» di Matteo Borgardt e «Il profumo del tempo delle favole» di Mauro Caputo, e si prosegue dalle 19 con due proiezioni alle quali saranno presenti gli autori: «Assalto al cielo» di Francesco Munzi e «Orecchie» di Alessandro Aronadio. L’ultima giornata della rassegna propone al cinema Mignon alle 18.15 «Liberami» di Federica Di Giacomo (Miglior film della sezione Orizzonti), alle 20.30 il Pardo d’Oro a Locarno «Godless» di Ralitza Petrova e alle 22.30 «El Auge del Humano» di Eduardo Williams, Pardo d’Oro Cineasti del Presente. Al Savoy sono in programma mercoledì «Le ultime cose» (18.30), «The Journey» (20.30) e la pellicola in 3D di Wim Wenders in concorso a Venezia «Les Beaux Jours D’Aranjuez», mentre al Jolly «The Secret Life of Pets» (18.15), «Nocturnal Animals» (20.15) e «King of the Belgians» (22.30). Il Tibur chiude la rassegna con una tripla proiezione (17.30, 20 e 22.30) del Leone d’Argento come Miglior regia ex aequo a «Paradise» di Andrei Konchalovsky.

Giulia Bianconi