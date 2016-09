Genovese: «Il mio futuro è in Usa»

«Il mio prossimo film sulla bellezza della vita lo girerò in primavera a New York. Intanto, sto lavorando anche alla sceneggiatura del nuovo lavoro di Gabriele Muccino». Il grande successo di «Perfetti Sconosciuti» - quasi 17 milioni di euro al botteghino, due David di Donatello, un premio al Tribeca Film Festival (solo per citarne alcuni) e notizia di appena due giorni fa la corsa alla candidatura italiana agli Oscar come Miglior film straniero - non ferma Paolo Genovese. Anzi. È uno stimolo per osare sempre di più. «Nel nuovo film mi prenderò delle libertà che fino ad ora non mi erano state concesse», ci svela il regista romano che, oltre a lavorare al suo esordio americano dal titolo «Il primo giorno della mia vita», è alle prese con la scrittura del prossimo film di Muccino conosciuto a New York proprio durante il festival fondato da Robert De Niro. Noi, invece, Genovese lo abbiamo incontrato sulla terrazza di uno degli hotel più chic del Lido mentre era in corso l’ultima Mostra del Cinema di Venezia. In Laguna il regista ha presentato il cortometraggio «Per sempre», prodotto da Twin Set di Simona Barbieri e Rai Cinema. Un lavoro, visibile da un paio di settimane anche su internet, con protagoniste Giulia Bevilacqua, Chiara Mastalli e Claudia Potenza nato per comunicare attraverso la moda un tema sociale importante e delicato come l’affido.

«Dopo "Perfetti sconosciuti", sono stato contattato dal brand Twin Set e Rai Cinema per girare un corto. Mi è stato chiesto di realizzare un prodotto che non avesse nulla a che fare con la pubblicità (settore dal quale in realtà proviene il regista, ndr ), ma un piccolo film con un forte messaggio sociale».

«È un tema che mi è molto caro. Un bambino ha bisogno di protezione e affetto e l’affido è un gesto di assoluta generosità che non ha nessun’altra finalità. L’adozione credo sia una pratica più nota anche se complicata, mentre l’affido può essere qualcosa di più semplice per chi vuole dedicare amore a chi ne ha bisogno».

«Nonostante il tema fosse delicato, allo stesso tempo ho pensato ci fosse bisogno di usare toni leggeri e divertenti. Ho scelto così tre attrici che potessero raccontare al meglio la storia di tre amiche che si ritrovano in casa di una di loro alla ricerca dell’abito giusto per un appuntamento non con un uomo, ma proprio con un bambino. È stata anche l’occasione per lavorare nuovamente con Giulia (Bevilacqua, ndr ), mentre era un po’ di tempo che volevo fare qualcosa insieme a Chiara e Claudia (Mastalli e Potenza, ndr )».

«Con un po’ di ansia, sicuramente. Ma il riscontro più che positivo del mio ultimo film mi sta dando l’opportunità di prendermi delle libertà che fino ad ora non mi erano state concesse. Sembra mi lasceranno fare ciò che voglio».

«Rischiare con un film complesso che girerò a New York in inglese la prossima primavera e si chiamerà "Il primo giorno della mia vita". Un film completamente diverso da "Perfetti sconosciuti" sulla bellezza della vita. Più di questo non posso dire».

«Mentre ero a New York per il Tribeca Film Festival ho conosciuto a una cena Gabriele Muccino. Abbiamo parlato molto e pensato di poter lavorare insieme. Quando ci siamo rivisti, abbiamo deciso di scrivere a quattro mani il suo prossimo film».

Giulia Bianconi