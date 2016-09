Rosi e Jeeg Robot vogliono l’Oscar

L’Orso d’Oro 2016 «Fuocoammare» di Gianfranco Rosi, il film campione d’incassi (quasi 17 milioni di euro al botteghino), «Perfetti sconosciuti» di Paolo Genovese, l’opera prima rivelazione dell’anno di Gabriele Mainetti «Lo chiamavano Jeeg Robot». E ancora direttamente dalla sezione «Un certain regard» del Festival di Cannes «Pericle il nero» di Stefano Mordini e dalle Giornate degli Autori dell’ultima Mostra di Venezia «Indivisibili» di Edoardo De Angelis (nelle sale dal 29 settembre), insieme ai drammatici «Gli ultimi saranno ultimi» di Massimiliano Bruno e «Suburra» di Stefano Sollima. Sono questi i sette titoli che concorreranno alla candidatura italiana come Miglior film in lingua straniera ai prossimi Oscar. Tra le pellicole (distribuite sul territorio nazionale tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016) solo una sarà scelta da un’apposita Commissione per rappresentare il nostro Paese agli Academy Awards che si terranno a Los Angeles il prossimo 26 febbraio. La decisione sarà presa lunedì 26 settembre alle 10 nella sede romana dell’Anica, che opera in rappresentanza dell’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences. Saranno chiamati a decidere in qualità di membri della Commissione, tra gli altri, anche il Direttore generale per il cinema del ministero per i Beni e le attività culturali Nicola Borrelli, i giornalisti Piera Detassis e Enrico Magrelli, il regista Paolo Sorrentino e lo scrittore Sandro Veronesi. L’ultima parola spetterà, tuttavia, all’Academy. L’anno scorso l’Italia aveva scelto «Non essere cattivo», il film postumo di Claudio Caligari presentato fuori concorso al Festival di Venezia, ma la scelta della cinquina finale da parte dell’organizzazione americana è caduta alla fine su altri titoli stranieri.

Giu. Bia.