«Prima di lunedì» commedia tutta da ridere con Salemme e Milo

Vincenzo Salemme torna a far ridere al cinema nel film diretto da Massimo Cappelli «Prima di lunedì».

Una commedia corale - nelle sale con Koch Media dal 22 settembre - con Fabio Troiano (anche sceneggiatore), Martina Stella, Andrea Di Maria, Sergio Muniz e la partecipazione straordinaria di Sandra Milo. Nei panni del ricettatore di opere d'arte Carlito, nel film Salemme si scontra (nel vero senso della parola) per le strade di una Torino deserta in agosto con Marco (Troiano) e Andrea (Mi Maria). I due ora sono in debito con il malavitoso per avergli rovinato una delle sue amatissime e antiche automobili e dovranno sdebitarsi consegnando per lui un uovo di Pasqua molto prezioso.

«Questa commedia è di respiro internazionale, anche se il mio personaggio mostra di apprezzare molto l'Italia - racconta l'attore campano - Tutto parte da un uovo, da dove è nato anche Pulcinella. Questa storia sembrava così riprendere le mie tradizioni. Poi è stato meraviglioso lavorare con la Milo, manifesto vero del femminismo. Ironica e intelligente, riuscirebbe a smontare un imbecille con una risata».

Nel film l'attrice è Chanel, una 80enne che si spaccia su internet per una ragazza per riuscire a fidanzarsi con il giovane Andrea.

«È stato bello far parte di una commedia che ha gusto e originalità» racconta la Milo. In realtà, originariamente, il suo ruolo era stato pensato per un uomo. «Volevamo una coppia gay - spiega Cappelli - Ma avendo già affrontato il tema nel film precedente ("Non c'è 2 senza te", ndr) abbiamo cambiato il personaggio». La commedia rende omaggio anche a Federico Fellini in una scena ambientata al circo proprio con la Milo che si definisce «un'attrice d'istinto e di pancia che non pensa a quello che deve fare sul set».

Per la terza volta Cappelli e Troiano (stavolta anche con l'aiuto dell'altro sceneggiatore Beppe Lo Console) tornano a lavorare insieme.

«Il soggetto strambo e assurdo di "Prima di lunedì nasce qualche anno fa - spiega il regista - Abbiamo scritto una prima versione della sceneggiatura, ma non eravamo pronti per girare il film. Ci abbiamo rimesso mano qualche tempo dopo ed è stato divertente farlo con un cast così eccentrico».

Nella commedia ci sono anche Martina Stella nel ruolo di Penelope (la sorella di Andrea ed ex di Marco, intenta a sposarsi con un altro) e Sergio Muniz al quale è affidato il ruolo di Blanco, uno zingaro spagnolo lanciatore di coltelli. «Mi hanno scelto un po' per caso - svela Di Maria - Il mio personaggio doveva farlo un attore che ha rinunciato. Scamarcio era occupato e Bova era in ferie, così è toccato a me».

Giulia Bianconi