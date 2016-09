Alla Biennale dell’Antiquariato largo alle opere d’arte moderna

La decima edizione della Biennale Internazionale di Antiquariato di Roma, aperta al pubblico da domani al 3 ottobre nelle sale di Palazzo Venezia, ha il merito di portare con i suoi capolavori quasi un altro museo all’interno di quello straordinario spazio museale che è il Palazzo stesso. E funziona bene, pur fra qualche attrito, la sinergia fra pubblico, rappresentato dal Polo Museale del Lazio diretto da Edith Gabrielli e privato, ovvero l’Associazione per la Biennale presieduta da un antiquario di fama come Cesare Lampronti. Più misurato rispetto alle edizioni precedenti è l’allestimento, con una gradevole fluidità di spazi che lasciano interagire gli stand senza separazioni troppo rigide. Così come è stato rafforzato, accanto all’antiquariato d’eccellenza che è protagonista della Biennale, l’inserimento di opere d’arte moderna e contemporanea che vanno incontro al gusto di un pubblico nuovo e più giovane. Inoltre questa manifestazione ormai consolidata si lega ancor di più alla rinascita complessiva di quello che è senza dubbio uno dei più importanti palazzi romani rinascimentali. Come ha detto Edith Gabrielli, «Palazzo Venezia dopo un lungo letargo si sta risvegliando e questa mostra segna una tappa importante in tale contesto. Proprio in occasione della Biennale viene riaperto stabilmente al pubblico lo storico ingresso su Piazza Venezia e così il Palazzo diviene accessibile su tutti e quattro i suoi versanti».

Ha ragione Marco Fabio Apolloni, vice presidente dell’Associazione per la Biennale, nel dire che, presentando la manifestazione in un magnifico contesto come quello di Palazzo Venezia, «vogliamo che Roma ricordi, a sé stessa non meno che agli altri, la propria identità di centro indiscusso del collezionismo, papale e principesco; di essere in definitiva la città che ha insegnato a tutto il mondo a raccogliere e a ordinare meraviglie».

Gli espositori di quest’anno sono 30, con una considerevole diminuzione rispetto alle passate edizioni. Fra le città rappresentate ovviamente fa la parte del leone Roma, e poi Milano, Firenze, Bologna, Londra, Montecarlo, New York, Parigi. Sono numerosi gli stand di altissima qualità ed è impossibile ricordarli tutti. Straordinarie le opere di vedutisti italiani del settecento presentate da Cesare Lampronti, fra cui spicca la «Veduta del Canal Grande da Ca’ del Mosto guardando verso il Ponte di Rialto» del Bellotto. Da Moretti Fine Art vanno in scena molti «fondi oro» mozzafiato ma merita una citazione a parte il grande «Crocifisso» ligneo di Giovanni da Rimini. Nello stand di Fabio Massimo Megna spicca «Atalanta e Ippomene» di Giovanni Baglione. Da Walter Padovani colpisce la serie di quattro rilievi in terracotta dello scultore romagnolo tardo ottocentesco Paolo Ghini. E poi ancora, in ordine sparso, ecco il magnifico «Roma. Veduta del Colosseo e dell’Arco di Costantino» di Gaspar Van Wittel proposto da Robilant+Voena, la «Veduta della torre di Paolo III Farnese dal Campidoglio» di Jean Antoine Costantine d’Aix presentata da Paolo Antonacci. Nell’ambito del contemporaneo meritano un’attenzione particolare due «Concetti spaziali» di Lucio Fontana: quello grigio esposto da Matteo Lampertico e quello giallo da Tornabuoni Arte.

Gabriele Simongini