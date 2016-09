Da Roma a Barcellona Viaggio nei dipinti rosa di Ilaria Pergolesi

Il rosa, il glitter, gli strass e le donne. Sarà la Galleria Domus Romana di via delle Quattro Fontane 113 ad ospitare la nuova mostra dell'artista Ilaria Pergolesi. "Donne intorno a me fra Roma e Barcellona" è il vernissage di quadri materici dove, ancora una volta, a fare da padrone sarà il colore rosa. Un'unica data, il 17 settembre (ingresso libero dalle 17 alle 22.30), per illustrare l'universo femminile che prende forma su tavola e tela (ma non mancano gli accenni ad olio) sviluppando quell'art in progress tra il figurativo e l’informale, il concreto e l’astratto - come spiega bene il critico d'arte Gianni Latronico - che dà vita ad effetti luministici, dinamici e prospettici unici nel loro genere. Volti di donne qualunque, dipinti unici dove emerge tutta la forza e il carattere delle modelle grazie al tratto deciso dell'artista, al chiaroscuro marcato, alla figura delineata ma allo stesso tempo evanescente.

Dopo l'expo nella Capitale il vernissage volerà in Spagna e colorerà la mostra che dall'8 ottobre verrà allestita nella galleria di Barcellona Punt Creatiu dove la Pergolesi collabora ormai da tre anni. La Spagna per l'artista di Civitavecchia classe 1980, che inizia la sua carriera da piccolissima quando a 7 anni vince il suo primo premio come giovane promessa della pittura italiana, è come una seconda casa. "Sono quindici anni - racconta - che espongo le mie opere qui". Ma la pittrice, con il brio dei colori squillanti, la vibrazione della forma evanescente e il movimento dei volumi rotolanti, è conosciuta in tutto il mondo. Le immagini fantastiche e mediatiche della sua arte eclettica e divertente, che prende vita su tela con i colori acrilici, hanno conquistato nel tempo la Francia, il Portogallo arrivando fino in Cina dove, nel 2010, Pechino è impazzita per la sua "Donna Emmenthal" (quella divisa a metà, di giorno mamma e di notte lavoratrice in un fast-food). E, a proposito di donne multitasking, mamme e lavoratrici a tempo pieno, l'artista presenterà nella Capitale a "Inspiring Rome. La Grande Bellezza" (il laboratorio in scena dal 19 al 25 settembre in via del Moro 49) un'opera inedita, la prima realizzata in collaborazione con la figlia Orea, appena 18 mesi e già pronta a seguire le orme della brillante mamma.

Silvia Sfregola